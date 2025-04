Home

Cronaca

Torna la Run for dogs, corsa a 6 gambe con partenza dal parco del Mulino

Cronaca

24 Aprile 2025

Torna la Run for dogs, corsa a 6 gambe con partenza dal parco del Mulino

Livorno, 24 aprile 2025 Torna la Run for dogs, corsa a 6 gambe con partenza dal parco del Mulino

Domenica 27 aprile nuovo appuntamento con la Run for Dogs 2025, la gara di corsa a sei zampe nata per promuovere le adozioni del canile municipale.

La corsa, che si è svolta dal 11 al 13 aprile, ha visto la partecipazione di tantissimi iscritti. All’interno dell’iniziativa era prevista anche una speciale corsa (o camminata) in compagnia dei ragazzi del Parco del Mulino, poi rimandata a causa del maltempo, che verrà riproposta domenica prossima.

Appuntamento il 27 aprile alle ore 10.00 al Parco del Mulino, con possibilità di iscriversi anche all’ultimo momento.

Inoltre, già a partire da sabato 26 aprile, tutte le persone già iscritte che non sono riuscite a inviare i tempi della corsa a causa del maltempo potranno inviare nuovamente lo screenshot del tempo impiegato per percorrere almeno 3 km all’indirizzo email vet@coopmelograno.org. La classifica finale sarà pubblicata sul sito web del canile municipale https://www.lacuccianelbosco. org/runfordogs-2025/ e le premiazioni avranno luogo in occasione della mostra cinofila nazionale Enci di Livorno.