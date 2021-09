Home

Cronaca

Torna la scuola di scacchi “Carlo Falciani” al Museo di Storia Naturale

Cronaca

23 Settembre 2021

Torna la scuola di scacchi “Carlo Falciani” al Museo di Storia Naturale

Livorno 23 settembre 2021

Sabato 25 settembre torna la scuola di scacchi al museo di storia naturale, dopo un periodo di chiusura a causa della normativa sanitaria.

Si tratta del quinto anno di questa fortunata collaborazione fra museo e ASD Livorno scacchi APS, che ha visto centinaia di allievi ogni anno partecipare alle lezioni e agli eventi ludici.

Le lezioni si svolgeranno ogni sabato non festivo fino all’ 11 giugno nei seguenti orari:

16 – 17.15 Lezioni rivolte ai principianti e ai bambini molto piccoli ( 6- 8 anni)

17.30 – 18.45 Lezioni rivolte ai ragazzi e bambini da 9 anni in su o comunque più esperti.

Si possono iscrivere bambini e ragazzi compresi fra i 6 e i 18 anni.

Ogni lezione avrà una parte didattica e uno spazio di gioco libero sotto la supervisione dei tecnici federali Maurizio Soventi, Ennio Politi e Andrea Raiano.

La scuola è intitolata a Carlo Falciani, ex presidente di ASD Livorno scacchi, scomparso nel 2019 e che tanto si è dedicato ai giovani. All’esterno della ludoteca del museo è affissa una targa che ricorda questo figura così importante degli scacchi livornesi.

Le lezioni si terranno, finché possibile, all’aperto. In tal caso saranno ammessi 12 allievi per corso finché perdurano le norme restrittive. Al chiuso saranno ammessi 10 allievi per corso. Ogni allievo porterà con sé la mascherina e il gel per le mani. Per colori che hanno 12 anni o più è indispensabile il green pass.

I genitori sono pregati di preiscrivere i figli inviando una mail a chessmasterlivorno@gmail.com. Si possono chiedere informazioni usando anche il canale facebook con la pagina dedicata alla scuola.

La scuola di scacchi, che ha ottenuto ottimi successi in questi anni, si prepara a due eventi agonistici molto importanti: domenica 3 ottobre campionato regionale giovanile a squadre, con 3 squadre partecipanti, e, in caso di qualifica, campionato italiano a squadre a fine ottobre in Piemonte.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin