1 Luglio 2022

Torna l’iniziativa “Biblioteca al mare”

Livorno, 1 luglio 2022

Anche quest’anno le biblioteche comunali si “estendono” fino al mare e con i libri arrivano vicino alle spiagge anche le iniziative più care ai frequentatori della “Labronica”.

Alla Baracchina Rossa si riunirà infatti il Gruppo Lettura della “Biblioteca al Mare”, con incontri aperti a tutti e gratuiti.

I primi appuntamenti sono dedicati a due libri candidati al Premio Strega, le cui autrici saranno ospiti a LeggerMente Livorno: mercoledì 6 luglio ore 8.30 il Gruppo Lettura leggerà “Nina sull’argine” di Veronica Galletta e mercoledì 3 agosto sempre alle ore 8.30 “Niente di vero” di Veronica Raimo.

Il Gruppo di Lettura è analogo quello che si svolge durante l’inverno in biblioteca. Le persone leggono in provato un libro scelto in comune e la lettura viene poi condivisa, se ne approfondiscono i tempi, si condividono le emozioni provate.

E, come detto, l’iniziativa rientra tra quelle della “Biblioteca al Mare”, che ha base allo stabilimento balneare Onde del Tirreno (ex Pejani) dove è possibile prendere gratuitamente in prestito i libri della Biblioteca “Labronica”.

Ma non finisce qui!

Sempre presso lo stabilimento balneare “Onde del Tirreno”, volontari e volontarie dell’associazione “Nati per Leggere Toscana” danno appuntamento per le letture ad alta voce dedicate a bambine e bambini tra i 6 mesi ed i 6 anni.

Questi gli appuntamenti per i più piccini: martedì 5 luglio ore 15,00-16,00 e martedì 23 agosto ore 10,30-11,30. Saranno scelti libri capaci di stimolare emozioni e adeguati alle competenze tipiche dell’età prescolare.

La partecipazione è libera, gratuita e aperta a tutti.

Per informazioni contattare Turismo 0586/894563 o la Biblioteca Labronica F. D. Guerrazzi 0586/824511

