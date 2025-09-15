Home

15 Settembre 2025

Torna Livorno al Centro, il programma del festival

Livorno 15 settembre 2025 Torna Livorno al Centro, il programma del festival

Arte e Cultura Livornese al Centro dell’Attenzione

12 locations, 32 spettacoli, 1 conferenza e più di 100 artisti dislocati nel centro città

Come ogni anno tutti gli spettacoli saranno gratuiti: sempre più ricco ed interessante il

programma di “Livorno al Centro”. Arte e Cultura Livornese al Centro dell’attenzione”,

festival di arte, cultura e spettacolo, che come ogni anno si svolgerà nella città labronica con

attrazioni di vario genere durante il fine settimana, da venerdì 19 a domenica 21 settembre.

Il PROGRAMMA DEL FESTIVAL“LIVORNO AL CENTRO”

X edizione – 19, 20 e 21 Settembre 2025

Venerdì 19 settembre

1. PIAZZA XX SETTEMBRE – Nuovi talenti e storiche Band

(Ristoranti – Pizzeria – Aperitivi – Wine bar)

ore 19,00 Concerto “Hot Coral Springs” nuovi talenti

ore 19,50 Concerto “Luca Faggella Delta Tau Chi & Gift” storiche band

ore 20,40 Concerto “Le rovine dell’Eden” nuovi talenti

ore 21,20 Concerto “Room6” nuovi talenti

ore 22,00 Concerto “Jumping frogs” storiche band

ore 22,30 Concerto “Gam” nuovi talenti

ore 23,20 Presentazione del saggio “Franco Volpi, Musicista livornese” a cura di Marco Lenzi

2. PIAZZA MATTEOTTI – Rock anni 60 – 70

(Caffè B52 , L’Altra Terra – Cena – Aperitivi – Bio food)

ore 19,30 Concerto “I Furminanti”

con: Claudio Bartoli chitarra e voce, Rolando Somigli voce, Sauro Moriconi sax, Giacomo Vespignani chitarra,

Sabina Dal Canto basso, Carlo Cavallini batteria

3. PIAZZA GRANDE – Dj sotto le stelle

(Bar Dollino Cena – Aperitivi – Wine bar)

ore 19,30 Lounge Music

0re 21,30 DJ Set Live “Charlie Dee”

con: Charlie Dee – DeeJay resident della Capannina di Franceschi

Vincitore del Premio Nazionale (Miglior dj resident d’Italia)

4. VIA SARDI – Musica Rock e Raduno Harley

(London Pub Birreria – Wine bar)

ore 19,30 Esposizione Harley-Davidson “0586 garage” custom specialist

ore 20,30 Concerto “Led Zepplin” Tribute band

5. PIAZZA COLONNELLA – Acoustic Music

(Il Ritrovino Ristorante – Cena – Wine bar)

ore 20,00 Concerto “International Pop”

con: Danny Crews chitarra e voce

Sabato 20 settembre

MERCATO CENTRALE – Spettacolo di Clowneria

(Mercato coperto – Botteghe e Banchi storici)

ore 10,00 Performance “Clown e Artisti di strada”

con: Magobolla, Felicetto, Tiago Nascimento

PIAZZA CAVOUR – MERCATO BUONTALENTI Banda Cittadina e Clown

(Botteghe e Banchi storici)

ore 10,00 Concerto “Banda Cittadina”

ore 10,30 Performance “Clown e Artisti di strada

con: Magobolla, Felicetto, Tiago Nascimento

PARCO VILLA RODOCANACCHI – Visita del Parco

ore 16,00 “visita del Parco” alla scoperta degli ultimi ritrovamenti

a cura di: Reset e Osservatorio di Monterotondo

VILLA MAUROGORDATO – Eroi a quattro zampe e Visita del Parco

ore 16,00 “Visite del Parco” alla scoperta degli ultimi ritrovamenti

a cura di: Reset e Osservatorio di Monterotondo

ore 17,00 presentazione e dimostrazione “Cani da soccorso”

a cura di: ANPANA Livorno

10. PIAZZA ATTIAS – Conferenza Architettura e Movie songs

(Bar Toffee, Mood Livorno – Cena – Aperitivi – Wine bar)

ore 19,00 Conferenza “I luoghi della Livorno multi religiosa”

a cura di: Massimo Sanacore, Stefano Ceccarini , Marcello Paffetti

ore 21,00 Concerto “Movie songs”

Canzoni tratte dal Cinema a cura degli artisti della Wos academy 2.0

11. PIAZZA XX SETTEMBRE – Nuovi talenti e storiche Band

(Ristoranti – Pizzeria – Aperitivi – Wine bar)

ore 19,00 Concerto “Safe sex” nuovi talenti

ore 19,50 Concerto “Tugs” storiche band

ore 20,40 Concerto “Eresi” nuovi talenti

ore 21,30 Concerto “Traumatic” storiche band

ore 22,20 Concerto “Paradura” nuovi talenti

ore 23,10 Concerto “Dark horizon” storiche band

ore 23,50 Concerto “Voidblight” nuovi talenti

12. VIA SARDI – Musica Rock e Raduno Harley

(London Pub Birreria – Wine bar)

ore 19,30 Esposizione Harley-Davidson “0586 garage” custom specialist

ore 20,30 Concerto “Metallica” Tribute band

13. MERCATO CENTRALE – Food & Music

(Alle Vettovaglie – Cena – Aperitivi – Wine bar)

ore 20,30 Concerto “Apple three” omaggio ai Beatles

con: Alessio Masoni chitarra e voce, Cristiano Sbolci chitarra e voce, Massimo Giovacchini basso e voce

14. PIAZZA CAVALLOTTI – Musica Cantautorale

(Il Barroccino, La Barrocciaia – Cena – Aperitivi – Wine bar)

ore 21,30 Concerto “I Licabtropi”

con: Andrea Landi chitarra e voce, Alberto Bindi basso e voce, Giacomo Cirinei batteria, Andrea Convalle sax

Domenica 21 settembre

15. PIAZZA MAZZINI – Musica Jazz

(Ristoranti – Aperitivi – Cena)

ore 13,00 Concerto “Peewee Durante trio”

Peewee Durante Organo Hammond, Andrea Melani Drums, Dimitri Grechi Espinoza sax

16. PIAZZA XX SETTEMBRE – Varietà Talk Show “Livorno al Centro”

(Ristoranti – Pizzeria – Aperitivi – Wine bar)

ore 19,00 “Arte e Cultura Livornese al Centro dell’Attenzione”

ore 20,00 “Premiazioni”

Premiazione dei talenti livornesi a cura dell’Assessore al turismo Rocco Garufo,

il Direttore del Teatro Goldoni Massimiliano Mautone,

il Direttore artistico del Festival Livorno al Centro Riccardo Della Ragione.

Torna Livorno al Centro, il programma del festival