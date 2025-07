Torna lo Streetball Livorno: sport, inclusione e spettacolo dal 23 al 27 luglio nella nuova location dei Salesiani 

Home

17 Luglio 2025

L’energia del basket da strada torna a invadere Livorno: dal 23 al 27 luglio è in programma l’8ª Edizione dello Streetball Livorno, evento attesissimo dagli appassionati della pallacanestro e non solo. Un appuntamento che coniuga sport, cultura urbana, inclusione e valorizzazione del territorio in una formula unica.

Una nuova location, lo stesso spirito di sempre: quest’anno, lo Streetball Livorno si sposta nella rinnovata area sportiva presso la Chiesa dei Salesiani, in viale del Risorgimento, luogo che rappresenta una nuova opportunità di crescita e apertura alla comunità. Uno spazio completamente riqualificato pronto ad accogliere migliaia di visitatori in un’atmosfera di sport e socialità, grazie alla collaborazione con la parrocchia e al sostegno di enti e istituzioni.

Oggi, a Palazzo Comunale, la vicesindaca Libera Camici ha ricevuto una rappresentanza dell’Asd Streetball Livorno, con il presidente Massimo Volpi e i giovani collaboratori Giorgio Perasso, Nicola Vicenzini e Edoardo D’Attilio. Presente anche il responsabile dell’ufficio Sport e Impianti sportivi Leonardo Zuccaro.

“Devo farvi i complimenti – ha detto la Vicesindaca – per questa bella iniziativa che mette al centro quelli che sono i valori fondanti dello sport come lo stare insieme, il concetto dell’inclusione, e che trova sempre collocazioni che consentano in qualche modo di valorizzare e rivitalizzare zone della città. In questo caso è evidente ciò che i Salesiani rappresentano in termini di presidio e di socializzazione per il loro quartiere. Complimenti per i numeri che avete raggiunto, per l’impegno profuso, perché organizzare una 5 giorni non è una cosa semplice, per essere stati in grado nel corso degli anni di tirar fuori tanti atleti, per le tante realtà che avete chiamato a collaborare. Le piazze e le strade sono sempre meno occupate dai bambini che spesso rimangono a casa in compagnia degli strumenti tecnologici, voi invece riportate lo sport negli spazi pubblici e fate riscoprire quanto sia bello il giocare all’aperto. Vedo con piacere che nella vostra Associazione ci sono tanti giovani, è importante che ci sia qualcuno che garantisca il ricambio generazionale, che oltre a gareggiare sia pronto ad assumersi delle responsabilità per portare queste manifestazioni“.

Un torneo per tutti

Lo Streetball è una disciplina nata nelle strade ma diventata ufficialmente sport olimpico, con Mondiali, Europei e World Tour organizzati dalla FIBA dal 2007. Anche a Livorno si è deciso di dare voce a questa realtà fin dalla prima edizione: un gruppo di amici appassionati di basket ha dato il via a un’esperienza che oggi coinvolge oltre 500 atleti e migliaia di spettatori.

Il torneo è suddiviso in otto categorie, per garantire agonismo e spettacolo a ogni livello:

● Annate 2016, 2015, 2014 (10 squadre ciascuna);

● Under 13 (16 squadre);

● Under 15 e Under 18 (10 squadre ciascuna);

● Categoria MAN (20 squadre);

● Categoria WOMAN (4 squadre).

Ogni categoria prevede una fase a gironi seguita da eliminazione diretta, con le finali in programma domenica 27 luglio.

La parte sportiva si svolgerà tutti i giorni della manifestazione dalle ore 17 alle ore 22.30. Domenica 27 luglio, visto che si disputeranno le finali, l’inizio delle partire sarà anticipato alle ore 15.

Tutte le sere, tra le ore 20.30 e le ore 21, sono previsti eventi ed esibizioni. L’ingresso è gratuito.

Minibasket, inclusione e solidarietà

Già dalla 6ª edizione si è dato spazio ai più piccoli: il Minibasket per bambini dai 9 ai 12 anni è diventato un punto fermo dell’evento, con l’obiettivo di far scoprire ai più giovani i valori autentici dello sport e della condivisione.

Anche l’impegno sociale dell’ASD Streetball Livorno è molto concreto: l’associazione ha lavorato in stretta sinergia con la comunità ecclesiastica e l’attenzione di Mons. Razzauti, quest’anno grazie anche al supporto di Don Simone e Don Stefano, sta contribuendo al ripristino e ammodernamento del campo da basket, con la volontà di riqualificare prossimamente anche l’area giochi per i più piccoli. Un impegno che va oltre il campo da gioco, per creare veri luoghi di incontro e crescita.

Durante le finali del 2024, l’associazione ha donato un defibrillatore alla Chiesa di Santa Lucia, gesto che sottolinea l’attenzione alla salute e alla sicurezza, e c’è la volontà di creare qualcosa anche per la comunità dei Salesiani.

Oltre il basket: arte, food e spettacolo

Lo Streetball Livorno non è solo pallacanestro. L’evento è arricchito da una serie di attività ed eventi collaterali che rendono il torneo una vera festa cittadina, con Area food Cascara e Angolo della Carne, realtà amiche che collaborano e saranno presenze d’eccellenza con proposte per ogni gusto, dai panini con polpo a bassa cottura agli hamburger per i più piccoli, senza dimenticare le opzioni vegetariane.

Ci sarà anche un’Area stand & sponsor, con spazi espositivi per aziende, artigiani e realtà del territorio.

Calendario eventi e collaborazioni speciali

mercoledì 23 ore 20.30-21: Chorus Live esibizioni musicali e canore. La musica incontra il playground grazie a Chorus – Accademia Musicale Livorno che sarà ospite speciale dello Streetball 2025 con energia, ritmo e talento dal vivo. Performance, giovani musicisti in azione, un mix di sport, musica e passione tutto made in Livorno;

giovedì 24 ore 20.30-21: ginnastica artistica a cura del CEC Centro Educazione Corporea. Non solo basket quindi, sul playground arriva anche l’eleganza, la forza e la disciplina della ginnastica. Dalle basi della ginnastica artistica alle evoluzioni acrobatiche, atleti e tecnici porteranno in scena uno spettacolo di controllo, energia e passione, con performance acrobatiche, forza e armonia, per scoprire cosa vuol dire educare il corpo con stile;

venerdì 25 ore 20.30-21: esibizione di Basket in Carrozzina con la neonata squadra Wheelchair Libertas Livorno 1947, una realtà giovane ma già ricca di cuore, grinta e visione, che sta portando un vento nuovo nello sport livornese. Nata all’interno dell’Academy Libertas, questa squadra non è solo sport: è inclusione, impegno e orgoglio. Un progetto che unisce passione, determinazione, un’identità agonistica chiara e un messaggio potente: abbattere barriere, dentro e fuori dal campo. Wheelchair Libertas punta in alto: allenamenti, obiettivi concreti e un piano pluriennale per costruire qualcosa di duraturo e d’eccellenza, per Livorno e per lo sport paralimpico italiano. E durante lo Streetball 2025 scenderanno in campo per una partita speciale, portando al pubblico non solo gioco e spettacolo, ma una vera lezione di forza e ispirazione.

sabato 26 ore 20.30-21: spazio al Baskin, con le realtà inclusive Happy Aia, Libertas 1947, Cip e Strabilianti. Sul campo saliranno due realtà livornesi che stanno trasformando il mondo della pallacanestro con passione, coraggio e inclusione: Baskin Libertas Livorno 1947 e Happy Baskin. Due squadre diverse, unite da una stessa visione: rendere il basket uno sport realmente accessibile e inclusivo al 100%, dove atleti con e senza disabilità scendono in campo insieme, con ruoli pensati per valorizzare ogni capacità. Le due squadre scenderanno in campo coinvolgendo anche il pubblico in sfide aperte, momenti di gioco partecipato e tante sorprese. Un’occasione unica per conoscerli ed applaudirli, per vivere in prima persona il valore dello sport che accoglie, unisce e non esclude nessuno. In questo ultimo anno, entrambe le realtà si sono distinte per progetti sociali innovativi, collaborazioni con scuole, enti e famiglie, portando avanti un’idea di sport che mette la persona al centro, prima del risultato. E grazie all’impegno di queste realtà e del territorio, nel 2025 è stato realizzato un nuovo campo da baskin a Marilia (Livorno), un simbolo concreto di inclusione, comunità e visione condivisa.

Sia venerdì 25 sia sabato 26 durante gli eventi dedicati al Baskin e al Basket in carrozzina, a fianco delle squadre interverranno ospiti che rafforzeranno il cuore pulsante di questa edizione: Roberto Volpi, del Comitato Italiano Paralimpico, Michela Castellani e Valerio Aringhieri dell’Associazione Strabilianti, promotori di inclusione e protagonisti sul territorio, Valerio Vergili garante dei diritti delle persone con disabilità del Comune di Livorno. Tutti insieme per ribadire che lo sport è un linguaggio universale, un ponte che unisce, uno strumento concreto per abbattere muri e costruire comunità. Ogni canestro conta ma ogni persona, ancora di più.

Domenica 27 ore 20.30-21: le finali non saranno solo una sfida a canestro, tra una partita e l’altra si accenderanno con le danze e le coreografie esplosive della scuola di danza Studio Live, per un’atmosfera da vero palazzetto NBA, dove sport e danza si fondono in un’unica emozione.

A bordo campo, il celebre Contest di Graffiti vedrà protagonisti i migliori street artist livornesi, con opere a tema basket in diretta.

Ospiti d’onore

Saranno presenti alcuni dei volti più noti del basket nazionale e locale: Michael Lemmi, protagonista del 3×3, Amedeo Tessitori, centro della Nazionale italiana, Sara Madera, medaglia di bronzo agli Europei e madrina storica dello Streetball Livorno.

Sono inoltre attesi giocatori e staff delle squadre Libertas Livorno e Pielle Livorno, da sempre simboli del basket cittadino.

Una città, una passione

Livorno si conferma capitale toscana (e non solo) del basket: una città con migliaia di tesserati, vivace e accogliente, dove lo sport è motore di aggregazione e promozione sociale. Streetball Livorno è l’espressione più autentica di questa passione, capace di unire generazioni, famiglie e atleti in un evento gratuito, accessibile e partecipato.

Appuntamento quindi da mercoledì 23 a domenica 27 luglio nella nuova location dei Salesiani, per un’edizione che coniuga sport, inclusione, turismo, arte e buon cibo.

