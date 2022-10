Home

Torna l’ora solare, orologi indietro di un’ora

29 Ottobre 2022

Torna l’ora solare, orologi indietro di un’ora

Livorno 29 ottobre 2022

Tra poche ore scatterà l’ora solare che ci terrà compagnia fino al mese di marzo 2023: ecco tutto quello che c’è da sapere

Alle 3 di notte del 30 ottobre bisognerà spostare le lancette indietro di sessanta minuti

Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 ottobre torna l’ora solare.

Le lancette dell’orologio alle ore 03. 00 del 30 ottobre devono essere messe indietro di 60 minuti; dalle 03. 00 di notte alle 02.00. Questa operazione ci farà guadagnare un’ora di sonno per un giorno.

È pratica comune, comunque, non svegliarsi necessariamente in piena notte ma ricordarsi di spostare indietro le lancette quando ci si alzerà la mattina o spostarli indietro direttamente quando si va a dormire.

Avremo più luce la mattina, ma giornata più corte la sera.

L’ora solare rimarrà in vigore per i prossimi 5 mesi fino alla fine del mese di marzo 2023 quando poi torneremo a spostare le lancette in avanti.

