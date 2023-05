Home

Cronaca

Torna “Medici In Piazza” per offrire prestazioni mediche gratuite alla comunità

Cronaca

26 Maggio 2023

Torna “Medici In Piazza” per offrire prestazioni mediche gratuite alla comunità

Livorno 26 maggio 2023 – Torna “Medici In Piazza” per offrire prestazioni mediche gratuite alla comunità

Sabato 27 maggio torna l’evento “Medici In Piazza” organizzato dal Lions Club Livorno Host, con una formula completamente rinnovata ma con la stessa missione di offrire prestazioni mediche gratuite alla comunità.

L’appuntamento è fissato in Piazza Cavour, dove dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:00, saremo pronti ad accogliere tutti coloro che desiderano sottoporsi a controlli medici di alta qualità senza alcun costo.

In questa edizione, grazie alla collaborazione di SVS Livorno, Misericordia Livorno, Distretto Lions Toscana 108LA con la Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana, Lab33 e Crocerossa Livorno, le visite saranno prevalentemente svolte all’interno di camper e altri mezzi motorizzati appositamente forniti per l’evento. Questo ci permetterà di garantire un ambiente sicuro e confortevole per i partecipanti.

Durante Medici In Piazza, saranno offerti numerosi servizi sanitari, tra cui:

Elettrocardiogramma: uno screening per verificare la salute del cuore.

Ecografia della tiroide: un esame non invasivo per individuare eventuali anomalie nella ghiandola tiroidea.

Ecografia aorta addominale: una procedura utile per valutare la presenza di aneurismi nell’aorta addominale.

Pediatria: consulenze e controlli dedicati ai più piccoli, con la partecipazione di specialisti qualificati.

Dermatologia: un’opportunità per sottoporsi a una valutazione della salute della pelle.

Valutazione del rischio diabetico: un’importante iniziativa per valutare la probabilità di sviluppare in futuro questa patologia.

Screening della fibrillazione atriale (riservata agli over 65 anni): un esame per diagnosticare questa aritmia, a volte misconosciuta, che comporta rischi di ictus.

Audiometria: un esame per valutare la capacità uditiva.

Spirometria: uno strumento per valutare la funzionalità polmonare.

Ortopedia: consulenze specialistiche per problemi muscolo-scheletrici.

Il Lions Club Livorno Host è felice di invitare l’intera comunità a partecipare a questa importante giornata dedicata alla prevenzione e alla cura della salute. Grazie all’impegno dei nostri volontari e alla collaborazione dei professionisti medici qualificati, saremo in grado di offrire servizi di livello, completamente gratuiti.

Non mancate l’opportunità di partecipare a Medici In Piazza, un’iniziativa che mira a promuovere la salute e il benessere di tutti. Vi aspettiamo numerosi per una giornata dedicata al vostro benessere.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin