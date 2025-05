Home

18 Maggio 2025

Torna Montmarte-Garibaldi solo andata, tre giorni di festa di quartiere con un premio da 800 euro

Torna “Montmartre – Garibaldi solo andata”: arte, cultura e identità nel cuore multietnico di Livorno (23-24-25 maggio 2025, IV edizione)

Il Comitato Pontino San Marco è lieto di annunciare il ritorno di «Montmartre – Garibaldi solo andata», la manifestazione d’arte che ogni anno anima il quartiere più pittoresco e multietnico di Livorno.

Giunta alla sua quarta edizione, l’iniziativa si svolgerà nel week-end dal 23 al 25 maggio 2025, con il patrocinio e la compartecipazione del Comune di Livorno e la collaborazione di Extra Factory, dell’Associazione La 12ª Sedia e del CCN Borgo Reale.

Tre giorni di eventi, mostre, performance artistiche, incontri e attività per tutte le età, con un’attenzione particolare alla riqualificazione del territorio e del suo spirito creativo.

Il programma si apre venerdì 23 maggio alle ore 17.30 con una visita speciale (posti limitati) al laboratorio artigianale delle sorelle Francesca e Dalia Colli: Francesca, intagliatrice e restauratrice; Dalia, truccatrice cinematografica vincitrice di tre David di Donatello e candidata all’Oscar nel 2021. Un’occasione unica per entrare in contatto con due eccellenze dell’artigianato e del cinema italiano (prenotazioni al tel. 338 1382759)

Sabato 24 maggio sarà la giornata centrale, dedicata all’arte in tutte le sue forme: dall’estemporanea d’Arte (tema di quest’anno: “L’anima del quartiere fra tradizione e futuro”) alle esposizioni degli artisti partecipanti, fino al Photo Contest. Alle ore 18.00 in Piazza Garibaldi, un omaggio a Leonetto Cappiello, in occasione del 150° anniversario dalla nascita, con interventi della storica dell’arte Antonella Capitanio e dell’illustratrice pubblicitaria Luisa Tosetto. In serata, alle 21.15, presso Extra Factory (Piazza della Repubblica, angolo pina d’Oro), la presentazione del libro «Quando il muro canta»di Alessandro Marchiori che converserà con l’artista Ninjart ed il pubblico sulla Street Art.

Domenica 25 maggio, spazio alla creatività dei più piccoli con un laboratorio per bambini (ore 10.30–12.30) a cura dell’Associazione La 12ª Sedia e dell’Associazione Senegalese “La svolta della comunità”. La mattinata sarà arricchita da un mercatino in piazza e dall’esposizione di un diorama con mattoncini anni ’80-’90. Nel pomeriggio, alle 18.00, si terrà la cerimonia di premiazione delle opere partecipanti all’estemporanea.

Anche quest’anno sono previsti importanti riconoscimenti:

• il Premio “Gruppo D’Alesio” di 800 €

• il Premio Mostra Extra Factory, che darà diritto a una mostra personale

• il Premio Under 35, con esposizione presso lo Studio Mochi

• il Premio del Pubblico, del valore di 200 €, destinato all’opera più votata

Le novità di quest’anno sono: l’apertura all’estemporanea alle opere di calcolgrafia grazie a Melania Vaiani che rende disponibile il suo studio e la partecipazione diffusa alla manifestazione: dal 18 al 25 maggio, il quartiere Garibaldi ospiterà infatti iniziative collaterali, esposizioni e attività artistiche in collaborazione con il CCN Borgo Reale.

«Montmartre – Garibaldi solo andata» si conferma così un’occasione preziosa per riscoprire il valore artistico, sociale e identitario di uno dei luoghi più autentici di Livorno.

Regolamento estemporanea, pre-iscrizioni, programma dettagliato e ulteriori informazioni sul sito ufficiale garibaldisoloandata. it

