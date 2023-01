Home

Torna Orientando, il salone virtuale rivolto agli studenti della terza media per la scelta della scuola superiore

16 Gennaio 2023

Torna Orientando, il salone virtuale rivolto agli studenti della terza media per la scelta della scuola superiore

Livorno 16 gennaio 2023

Torna anche quest’anno il salone virtuale per la scelta della scuola superiore, rivolto agli studenti della terza media e alle loro famiglie. Promosso dalla Provincia di Livorno e realizzato con Provincia di Livorno Sviluppo, il salone si svolge virtualmente al Terminal Crociere della Stazione Marittima di Livorno, che per tanti anni ha ospitato la manifestazione in presenza.

Il salone offre un tour virtuale a 360° tra gli stand delle 13 scuole superiori della provincia di Livorno, le opportunità di studio e apprendimento all’estero del programma Erasmus+, gli strumenti e i percorsi verso il mercato del lavoro, presentati da istituzioni che hanno competenze su istruzione, formazione e sul mondo del lavoro, per dare maggiore completezza al panorama e favorire la scelta per il futuro scolastico e professionale di ragazzi e ragazze.

Partecipano infatti l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, che gestisce il programma europeo di maggior successo, ANPAL Servizi Spa, ente strumentale di ANPAL che opera nel campo delle politiche attive del lavoro, e ARTI, l’agenzia che gestisce la rete regionale dei centri per l’impiego e opera a livello territoriale. Inoltre sono programmati webinar di approfondimento sulle opportunità per lo studio, la formazione e il mercato del lavoro che restano fruibili on line.

I visitatori del salone quindi possono:

conoscere la caratteristiche e l’offerta formativa 2023/24 di ciascuna scuola superiore, visitando lo stand con la presentazione di docenti e studenti e scoprendo tutte le attività didattiche;

esplorare le opportunità di studio e apprendimento all’estero per studenti e docenti visitando lo stand dell’Agenzia Nazionale INDIRE, che gestisce il programma del programma Erasmus+;

approfondire le politiche e gli strumenti del mercato del lavoro allo stand di ANPAL Servizi Spa, che opera nel campo delle politiche attive del lavoro;

scoprire la rete regionale dei centri per l’impiego, le opportunità di lavoro e formazione e i riferimenti sul territorio allo stand di ARTI, l’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego;

ascoltare i webinar di approfondimento, on line nello spazio seminari.

L’elenco Istituti ORIENTANDO 2022:

IIS Buontalenti Cappellini Orlando, IIS Carducci Volta Pacinotti, Liceo Statale Cecioni, ITCG Cerboni

IIS Einaudi Ceccherelli; Liceo Scientifico Enriques, Liceo Statale Fermi, ISIS Foresi Brignetti, ITIS Galilei, IIS Mattei; ISIS Niccolini Palli, ISISS Polo Cattaneo, IIS Vespucci Colombo

Inizia il tuo tour, Visita ORIENTANDO 2022, clicca qui

