Torna Straborgo con la seconda edizione, lunedì 16 maggio la presentazione ufficiale

14 Maggio 2022

Livorno, 14 maggio 2022

Lunedì 16 maggio alle ore 10.45 nei locali del Cisternino di Città (largo del Cisternino 13) sarà presentata la seconda edizione di Straborgo; rassegna inserita dallo scorso anno nel cartellone dell’estate livornese in programma da mercoledì 1 a domenica 5 giugno.

L’intento della manifestazione, promossa dalla Fondazione Lem insieme al Comune di Livorno, è triplice:

promuovere e celebrare la Coppa Risi’atori; accendere i riflettori sull’identità culturale di Borgo Cappuccini, uno dei quartieri che più riflettono l’anima di Livorno e per ultimo, ma non meno importante, offrire tre giorni di buona musica in piazza.

Interverranno il sindaco Luca Salvetti, l’assessore al Turismo e Commercio Rocco Garufo e il responsabile Organizzazione Eventi della Fondazione Lem Adriano Tramonti.

