Torna Streetball con la terza edizione alla Rotonda d'Ardenza

16 luglio 2019

Torna Streetball con la terza edizione alla Rotonda d’Ardenza

Alla Rotonda di Ardenza nelle giornate del 17,18, 19, 20 e 21 luglio

Streetball Livorno, terza edizione

Il torneo di pallacanestro 3×3 vedrà in campo 86 squadre. Tutte le sere 15 foodtruck per le esigenze di tutti i palati

Livorno, 16 luglio 2019 – Da domani la Rotonda di Ardenza farà da palcoscenico alla terza edizione delloStreetball Livorno, il torneo di basket 3 contro 3 che si disputerà dal 17 al 21 luglio.

La manifestazione é promossa dall’associazione sportiva Streetball Livorno con il patrocinio del Comune di Livorno.

Saranno 86 le squadre che si sfideranno in riva al mare nel corso del torneo che quest’anno durerà 5 giorni ( 1 giorno in più rispetto alle edizioni passate) e con tante iniziative collaterali come i 15 foodtruck e l’area eno-food, musica dj e palestre per promuovere varie discipline sportive.

Le prime 2 serate in programma, ovvero il 17 e il 18 luglio saranno all’insegna dei più piccoli per poi passare nel weekend ai senior uomini e donne per arrivare infine alle finalissime che si disputeranno la domenica.

Le categorie sono : Senior Uomini (la vincitrice parteciperà alle finali nazionali di Riccione); Senior Donne (la vincitrice parteciperà alle finali nazionali di Riccione) e in premio un viaggio all inclusive; Woman Under 18 2001-02-03; Under 18 Maschi 2001-02-03; Under 15 Maschi 2004-05; Under 13 Maschi 2006-07; Aquilotti 2010; Minibasket 2008-09.

E da quest’anno tante novità come ad esempio poter seguire le partite e il calendario. Attraverso il portalehttps://play.fiba3x3.com/ events scrivendo streetball livorno ci si può collegare e conoscere in diretta risultati, così come il calendario partite.

Nella serata conclusiva, oltre alle finalissime di tutte le categorie, sono previsti: lo Slam Dunk Contest (gara delle schiacciate) e il Three Point Contest (gara di tiro da tre), da gustarsi in tutta comodità seduti sulle gradinate a bordo campo.

Il Torneo sarà inoltre tappa dell’Italian Tour Master 3X3, un tour nazionale di sole 8 tappe organizzato dalla FISB (Free Italian Streetball), torneo d’elite con 12 team Man 8 team Woman , formato da giocatori professionisti. L’iniziativa vede la partecipazione di sponsor di livello come SKY Sport, Bayer, Nintendo e Radio DEEJAY.

Lo disciplina dello Streetball, conosciuta anche come pallacanestro 3vs3, è uno sport in cui si affrontano due formazioni di tre giocatori, nato come variante del classico basket nei playground di Harlem. Dal 2007 la FIBA ne organizza i Mondiali, gli Europei e il World Tour. Lo Streetball è praticato in tutto il mondo e dalle prossime Olimpiadi di Tokio 2020 sarà disciplina olimpica ufficiale.