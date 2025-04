Home

Torna “Sulla Felicità Festival” con la quarta edizione

24 Aprile 2025

Torna “Sulla Felicità Festival” con la quarta edizione

Livorno 24 aprile 2025 Torna “Sulla Felicità Festival” con la quarta edizione

Il Sulla Felicità Festival è un evento che parla di felicità attraverso le arti. Si tratta di

un’occasione unica per esplorare e approfondire il concetto in tutte le sue

sfaccettature, grazie ad una varietà di attività e incontri. Nelle prime tre edizioni

2022, 2023 e 2024 il festival è riuscito a coinvolgere oltre 6.000 persone grazie a

conferenze, workshop pratici, sessioni di meditazione e yoga, laboratori, concerti,

street art, spettacoli teatrali, azioni di cleanup ed altre esperienze interattive.

L’edizione 2025 sarà un’edizione unica.

Il Sulla Felicità Festival è un’opportunità straordinaria per connettersi con altre

persone, esplorare nuove prospettive e ispirarsi a coltivare una vita più piena e

soddisfacente. Dal 2023 l’organizzazione del Sulla Felicità Festival ha anche

istituito un riconoscimento nazionale chiamato “Ambasciatore e/o Ambasciatrice

di Felicità” che viene consegnato ogni anno ad un testimonial del main stream

nazionale.

Livorno è la città perfetta per ospitare un Festival con un obiettivo così grande

perchè dimostra, ancora una volta, di essere piccola e grande, leggera e

profonda, lenta e veloce. Così come forse lo è la felicità.

Dal 23 Aprile 2025 in tutta la città di Livorno

Piccoli Scatti Rubati di Felicità 2025

La Campagna Pubblicitaria del Sulla Felicità Festival è un vero e proprio evento

artistico, culturale e fotografico. Nell’era dei selfie e della felicità impacchettata e

pronta all’uso, abbiamo voluto rendere “giustizia” alla felicità immortalandola in

uno scatto da persone comuni. Nei mesi precedenti al festival, una fotografa

professionista, ha rubato piccoli scatti di felicità a sconosciuti che non sapevano

di essere fotografati. Dopo aver mostrato loro la foto e ricevuto la liberatoria, gli

scatti, sono i manifesti ufficiali del Sulla Felicità Festival.

In collaborazione con Giulia Barini

Sabato, 3 Maggio 2025 Cinema Teatro 4 Mori, ore 11

Moby Dick

Bianca, è il colore del mare

Un evento unico e imperdibile apre la Quarta Edizione del Sulla Felicità Festival.

La Compagnia Tempo Libero della Sezione Media Sicurezza del Carcere di

Livorno guidata dalle registe Lara Gallo e Francesca Ricci propongono

una rivisitazione dell’opera Moby Dick grazie ad un progetto di teatro

e carcere della Regione Toscana e curato da Arci Livorno.

L’occasione di poter parlare di sfide, di combattimenti, di

vita, di speranza, di felicità. In un vero Teatro.

A seguire il talk

Il Diritto

alla Felicità

Una restituzione del progetto

con Andrea Raspanti Assessore alle politiche sociali del Comune

di Livorno, Marco Solimano Garante dei diritti delle persone private

della libertà personale del Comune di Livorno, Giuseppe Renna

Direttore Casa Circondariale di Livorno, Alessio Simoncini Presidente Arci

Livorno, Francesca Ricci, Lara Gallo operatrici culturali e gli attori della

Compagnia. | Biglietto Posto Unico 8 €

Talk&Società

Sabato, 3 Maggio 2025 Cinema Teatro 4 Mori, ore 18

Pablo Trincia

in “La narrazione della felicità”

Protagonista del consueto talk del Festival sarà Pablo Trincia, giornalista e

podcaster di fama nazionale, il quale, intervistato da Daniela Morozzi cercherà di

capire se sia possiible raccontare la felicità oggi, in una cronaca che diventa

sempre più nera. Pablo Trincia è uno scrittore, autore televisivo e giornalista

pluripremiato. Nel 2009 ha partecipato a Le Iene (Italia 1) e nel 2014 è

stato inviato per Servizio pubblico (La7) e Announo (La7).

Nel 2017 è stato il primo a portare in Italia il podcast

seriale. Attualmente è impegnato nella realizzazione

di alcuni progetti per Sky Italia, tra cui Essere

Umani, Le cicatrice di cape Town, E poi il silenzio- il

disastro di Rigopiano. E’ considerato il podcaster

più influente d’Italia; i suoi due lavori – Veleno e Il

dito di Dio – hanno totalizzato più di 10 milioni di

download, diventando entrambi libri editi da Einaudi

e docu-serie per Amazon Prime Video. Il podcast Dove

nessuno guarda -il caso Elisa Claps, hatotalizzato un

numero record di download.

Pablo Trincia riceverà il riconoscimento di

Ambasciatore di Felicità 2025.

| Ingresso Libero

Cinema&Ambiente

Sabato, 3 Maggio 2025 Cinema Teatro 4 Mori, ore 21,30

Come se non ci fosse un domani

“Come se non ci fosse un domani” è film documentario che racconta le azioni, le

discussioni, i dubbi e le speranze del movimento di Ultima Generazione, un

gruppo di attivisti impegnati da anni in una campagna di disobbedienza civile

nonviolenta, che ha attirato l’attenzione dei media e della politica tramite

iniziative spettacolari e controverse come blocchi stradali e imbrattamenti di

palazzi istituzionali e di opere d’arte, per richiedere ai governi interventi urgenti

per contrastare la crisi climatica in corso.

Diretto da Riccardo Cremona e Matteo Keffer e scritto con la consulenza

di Paolo Giordano. Una produzione Motorino Amaranto e GreenBoo

Production, distribuito nelle sale italiane da Maestro Distribution e prodotto da

Ottavia Virzì e Paolo Virzì e Marco Belardi.

| Biglietto Posto Unico 8,50 € Riduzione 6,50 €

Ambiente

Domenica, 4 Maggio 2025

Partenza Stazione di Livorno Arrivo Terrazza Mascagni

Bimbinbici Fiab

Le prime due edizioni di questa iniziativa all’interno del Sulla Felicità festival sono

state un incredibile successo con una partecipazione ricordi di oltre 2000

biciclette di due anni. Obiettivo di questo evento è quello di promuovere il

turismo in bicicletta come volano economico per far ripartire il settore turistico,

combattere la crisi climatica ed energetica che stiamo vivendo. Una iniziativa a

due ruote, adatta a tutti, per diffondere sempre più una modalità di

turismo rispettosa dell’ambiente e con grandi benefici per la salute privata e

pubblica, risparmio di CO2 e a zero consumo di carburanti. All’arrivo presso la

terrazza Mascagni sarà allestito un villaggio di associazioni del terzo settore e i

bambini verranno accolti da uno spettacolo di circo e magia interamente

dedicato a loro. In collaborazione con Fiab Livorno

| Iscrizione 3 €

Eventi Speciali

Educational&Ambiente

Sabato, 3 Maggio 2025, ore 15

Centro Commerciale Parco Levante

Clean Up per Bambini Sons Of The Ocean

Attraverso un’azione concreta di Clean Up, l’associazione Sons Of The Ocean,

propone un pomeriggio all’insegna della raccolta dei rifiuti nella zona del Parco

Levante. Accompagnati da operatori qualificati, i bambini con età compresa dai 6

ai 12 anni, avranno l’opportunità di contribuire a rendere la Terra un posto più

pulito e svilupperanno un pensiero critico e costruttivo nei confronti

dell’educazione ambientale. In collaborazione con Centro Commerciale Parco

Levante e Sons Of The Ocean, Decatlhon, Aamps

Food

Domenica, 4 Maggio 2025, Terrazza Mascagni Livorno

5&5 Day

In occasione del Sulla Felicità Festival, il Comune di Livorno in collaborazione con

Lem, organizza il “5&5 Day”: quale miglior modo di esprimere e provare felicità

se non con un bel francesino, con torta e melanzane? Vieni a provarlo presso la

Terrazza Mascagni al Villaggio Lem.

Evento promosso dal Comune di Livorno e Fondazione Lem

Food&Drink

Dal 3 Maggio 2025

Sud Senza Una Direzione, Quartiere La Venezia Livorno

L’Amaro della Felicità

Dopo il grande successo delle prime tre edizioni ritorna, a grande richiesta, il

nuovo Amaro targato “Sud”. Come ogni anno “Sud” inventa un amaro che possa

essere la sintesi perfetta della felicità. Grazie all’utilizzo di erbe naturali e

contenitore 100% riciclabile.