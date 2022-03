Home

Tornano i concerti al The Cage, tutte le date

8 Marzo 2022

Livorno 8 marzo 2022

“Si riparte, di nuovo. A dire il vero, la musica non si ferma mai, penetra nei nostri dispositivi elettronici e ci arriva in ogni forma anche quando fuori non si sente. Come è successo, più volte, sotto le ondate della pandemia, che ha chiuso tanto le arene quanto i palazzetti e i live club. L’ultima volta è successo a dicembre 2021, quando il The Cage ha sospeso la programmazione e spento le luci come tante altre realtà simili in Italia.

Adesso è arrivato, finalmente, il momento di ripartire anche con i concerti, così il calendario del club rock labronico stende un’agenda fitta di qui a maggio, Innanzi tutto, sono riprogrammate le date annullate tra dicembre e febbraio: a partire da Bobo Rondelli & SuRealistas, che doveva esibirsi al teatrino la vigilia di Natale per il classico appuntamento con Cage Christmas; la speciale combo tutta da vedere sarà sul palco sabato 26 marzo, mentre per il mese di maggio sono stati riprogrammati i concerti di Coez (5 maggio, già sold out), Tonino Carotone (7 maggio) e Samuel (14 maggio). Il primo live in calendario, però, è quello di sabato 12 marzo, quando si esibiranno i Masaluce. Formazione toscana formata da Roberto Luti alla chitarra, Alex Sarti alla voce, Enrico Cecconi alla batteria e Renato Marcianò al basso. Testi in italiano e matrice rock-blues per un progetto decollato nel 2021 dalla ristrutturazione di una cover band di esperienza decennale e di discreto successo, i Trainwreck. Sono già due i singoli lanciati dai Masaluce, “La serpe e la stella” e “Flow”, quindi la band non vede l’ora di calcare il palco per esibire in anteprima tutto il suo repertorio, promettendo un live energico e coinvolgente (ingresso a 10 euro con consumazione a partire dalle ore 22).

Fino a nuove disposizioni, è obbligatorio essere in possesso del green pass rafforzato per accedere al The Cage e indossare la mascherina in ogni momento, tranne quando si balla.

Il programma del teatrino proseguirà nel mese di marzo con i concerti di: Tossic (sabato 19), Bobo Rondelli & SuRealistas (sabato 26). Ad aprile si comincia venerdì 1 con Mobrici, cantautore italiano già frontman e autore dei Canova, quindi sabato 2 spazio al Fanfara Station, trio che fonde elettronica, fiati e ritmi del Maghreb. Se Giancane, esponente della «nuova grammatica italiana», sarà sul palco il 9 aprile, il 16 aprile ci sarà un graditissimo ritorno: si tratta di Motta, cantautore e polistrumentista toscano che si appresta a cominciare il suo nuovo tour nei club e farà proprio a Livorno la sua prima tappa nella nostra regione. Per il weekend lungo del 25 aprile, il The Cage mette in programma prima il live degli Eclipses (venerdì 22), poi di Gerardo (sabato 23), quindi riabbraccerà i Modena City Ramblers nel solco di una tradizione che ormai da anni vuole la storica band combat folk sul palco del teatrino per celebrare la Festa della Liberazione. L’agenda di maggio riserva già nomi altisonanti come Coez, Tonino Carotone, Samuel e Owen, progetto solista di Mike Kinsella (leader del gruppo American Football), che arriverà a Livorno per presentare il suo nuovo album “The Avalanche”.

IL PROGRAMMA

Sabato 12 Marzo – Masaluce

Sabato 19 Marzo – Tossic

Sabato 26 Marzo – Bobo Rondelli & SuRealistas

Venerdì 1° Aprile – Mobrici

Sabato 2 Aprile – Fanfara Station

Sabato 9 Aprile – Giancane

Sabato 16 Aprile – Motta

Venerdì 22 Aprile – Eclipses (Live at Pompei 50° anniversario)

Sabato 23 Aprile – Gerardo

Domenica 24 Aprile – Modena City Ramblers

Giovedì 5 Maggio – Coez (sold out)

Sabato 7 Maggio – Tonino Carotone

Sabato 14 Maggio – Samuel (Subsonica)

