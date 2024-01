Home

Tornano i concerti de “il sabato del Mascagni”

12 Gennaio 2024

Livorno 12 gennaio 2024 – Tornano i concerti de “il sabato del Mascagni”

Dopo il grande successo dell’anno scorso, al via il 13 gennaio la stagione concertistica del Conservatorio livornese

Ogni sabato alle 16:00 nell’auditorium del Conservatorio

La stagione cameristica del Conservatorio “Pietro Mascagni” di Livorno, curata dal M° Giovanni Nesi, riparte dopo il grande successo della prima edizione. Ogni Sabato, dal 13 Gennaio al 27 Aprile 2024, alle ore 16:00, nell’Auditorium Cesare Chiti, in via Galilei 40, il Conservatorio offrirà alla città concerti solistici e cameristici dei suoi migliori talenti. Gli appuntamenti in programma sono 15, tutti a ingresso libero, con grande varietà di organici e di repertorio.



“Sarà una stagione concertistica caratterizzata da grande fantasia, sia nella scelta delle formazioni che dei programmi.” – così Giovanni Nesi, direttore artistico della Stagione e professore di pianoforte presso il Conservatorio Mascagni.

“Si va dal recital pianistico al quartetto di sassofoni, dal duo, anche declinato in sfumature particolari, come ad esempio il duo pianoforte e chitarra oppure i due violoncelli, all’ensemble di percussioni, con un repertorio che va da Bach ai contemporanei, passando per la musica spagnola, russa, ebraica e italiana. Oltre agli studenti che attualmente frequentano il nostro Conservatorio, abbiamo voluto dare spazio anche a qualche ex-allievo già in carriera: un segnale di continuità tra il mondo accademico e quello della professione”.

Il 13 Gennaio sarà proprio un ex-allievo ad inaugurare la stagione, il pianista Filippo Tenisci, laureatosi nel 2022 sotto la guida del M° Maurizio Baglini, che proporrà un programma dedicato ad Haydn, Beethoven e alle trascrizioni lisztiane delle musiche di Wagner, oggetto del disco “Reimagining Wagner. Piano Paraphrases and Transcriptions” che Tenisci ha realizzato recentemente per l’etichetta Da Vinci Classics.

Questo il programma del recital che Filippo Tenisci terrà il 13 Gennaio alle ore 16 per l’apertura de “Il sabato del Mascagni”

Auditorium Cesare Chiti, via Galilei 40, Livorno

13 Gennaio 2024, ore 16.00

FILIPPO TENISCI, pianoforte

Haydn – Sonata N. 55 Hob. XVI/41

L.v.Beethoven – Bagatelle Op.126

Wagner/Liszt – Feierlicher Marsch zum heiligen Gral S.450; Ouverture zu Tannhäuser S.442

Nato nel 1998 a Tirana, Filippo Tenisci ha iniziato i suoi studi musicali in età infantile in Albania e successivamente in Italia con la M^ Emira Dervinyte. Ha continuato la sua formazione pianistica principalmente sotto la guida dei Maestri Daniel Rivera, Massimo Spada, Roberto Galletto e Maurizio Baglini. Ha concluso i suoi studi nel 2022 presso il Conservatorio Pietro Mascagni di Livorno laureandosi con 110, Lode e Menzione d’Onore ed è stato eletto come Miglior Laureato Accademico 2021/22 ottenendo il Premio Galletta.

In occasione della Festa della Repubblica Italiana 2023, su invito del Console Generale, ha debuttato alla City Hall di Hong Kong, riscuotendo successo e approvazione da parte di tutto il pubblico.

È vincitore assoluto del Concorso Armonie della Sera 2023 e nello stesso anno vincitore del 2° premio al Premio Giannoni.

Nel 2022 ha ottenuto il primo premio al “Premio Crescendo” di Firenze e il 2° premio allo storico concorso “Marco Bramanti” di Forte dei Marmi (LU).

Nel 2021 ha debuttato con l’orchestra di Roma Tre eseguendo il Concerto n.15 K.450 di W.A.Mozart, sotto la direzione del M° Sieva Borzak. Sempre con Roma Tre Orchestra, nell’ambito del Baglini Project, ha suonato nel concerto per 3 pianoforti e orchestra di W.A.Mozart, con i pianisti Giuseppe Rossi ed il M° Maurizio Baglini, che ha anche curato la direzione e concertazione. Nello stesso anno ha registrato la 2^ Sinfonia Op. 36 di Beethoven nella virtuosa trascrizione pianistica di Liszt per RAI 5, nel format “Ut Musica – Il Mascagni a Livorno”.

Nel 2020 ha collaborato alla realizzazione del documentario “Richard Wagner, ovvero la musica dell’avvenire” di Valerio Vicari.

Nell’ottobre 2019 ha vinto il secondo premio e il premio “Scarlatti” al Riga International Competition for Young Pianists.

Nel 2018: è stato proclamato vincitore assoluto dell’International Competition for Youth “Dinu Lipatti”; ha vinto il primo premio al concorso Franz Liszt presso l’Accademia di Ungheria a Roma; si è classificato tra i primi 8 semifinalisti del prestigioso Pianale Academy & Competition, ricevendo anche una borsa di studio.

Nel 2016 ha vinto il terzo premio al Concorso Internazionale “Resonances” di Parigi e il premio come miglior esecutore della musica ucraina.

Ha frequentato diverse masterclass e con i rinomati maestri Beatrice Rana, Elisso Virsaladze, Boris Petrushansky, Andrea Lucchesini, Ewa Pobłocka, Justas Dvarionas, Uta Weyand, Jun Kanno, Ralf Nattkemper e Elisabetta Guglielmin.

Si è esibito in moltissime sale prestigiose in Italia come l’Auditorium Parco della musica, selezionato per la lezione/concerto del pianista Lang Lang, in occasione del “Lang Lang Fest” (2012), nel Teatro Giuseppe Verdi di Pordenone, nell’ambito del Progetto “TGVP on demand” con il M° Maurizio Baglini (2021), nell’Aula Magna della Facoltà di Lettere e Filosofia di Roma Tre (a partire dal 2018), nel Museo Nazionale delle Arti a Bucarest (2022), Istituto Tostiano di Ortona (2023);

ed in diversi festival internazionali come il FestivaLiszt di Grottammare (2023), Festival Pontino di Sermoneta (52°, 55° e 56°), Festival Federico Cesi, XVI Rassegna Pietro Nardini (2022), Villa Pennisi in Musica (2016-2020-2022), La Milanesiana (2021), “Villa Borghese Piano Day” (2017-2018-2019), Fano Music Fest (4°e 5°), Concerti del Tempietto, Livorno Music Festival, Scriabin Concert Series, Propatria Festival (2018 e 2022), Classic for Teens, Monferrato Classic Festival, Pontedera Music Festival (2022), Il suono di Liszt a Villa D’Este (2023) ed altri.

Molto attivo in ambito internazionale si è esibito in: Inghilterra (2023) al Keyboard Charitable Trust, Spagna (2022), presso la Sala Eutherpe di León, Romania (2020, 2022, 2023), Germania (2018 e 2021), nelle prestigiose sale da concerto Eichenzeller Schlosschen Kultursaal, Propstei Johannesberg e Alte Universitat di Fulda, Lettonia, Bosnia (2019), Francia (2016) e Svizzera (2016); riscuotendo sempre un ottimo successo tra il pubblico ed ottime recensioni dalla critica e dalla stampa. Ha ricevuto il Premio Propatria Festival a Bucarest (2022) per aver valorizzato la manifestazione con la promozione delle eccellenze musicali rumene in Italia e all’estero.

Attualmente è impegnato nell’incisione integrale delle trascrizioni Wagner/Liszt, progetto che prevede la realizzazione di un doppio disco entro il 2024. Questo progetto gli ha dato la possibilità di ottenere la prestigiosa borsa di studio del Bayreuth Festspiele del 2023.

L’ingresso ai concerti de Il Sabato del Mascagni – Auditorium Chiti, ogni sabato alle 16.00 – è gratuito e libero.

