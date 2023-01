Home

Tornano “le arance della salute” contro il cancro

27 Gennaio 2023

LIVORNO, 27 gennaio 2023

Autolinee Toscane informa che grazie ai propri lavoratori del CRAL e ai volontari di AIRC anche a Livorno sarà possibile dare il proprio contributo alla ricerca scientifica della campagna Arance della Salute di AIRC, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro.

Sabato 28 gennaio 2023 in piazza Grande e in piazza Cavour a Livorno, a partire dalle ore 9 , i volontari del Circolo Ricreativo e i volontari di AIRC distribuiranno le salutari arance rosse per sostenere AIRC. Mentre Autolinee Toscane fornisce la propria gratuita collaborazione mettendo a disposizione un pulmino e un autista dedicato per trasportare il materiale nelle due piazze dove si svolge l’iniziativa.

L’iniziativa, sostenuta a Livorno da Autolinee Toscane e dal CRAL, fa parte della campagna nazionale promossa da AIRC da una parte per raccogliere fondi per la ricerca sul cancro e dall’altra per incentivare le persone a scegliere uno stile di vita più salutare. Da qui la scelta delle arance rosse che, come spiega la stessa AIRC, “contengono gli antociani, pigmenti naturali dagli eccezionali poteri antiossidanti, e circa il quaranta per cento in più di vitamina C rispetto agli altri agrumi”.

Sabato a fronte di una donazione di 10 euro sarà così possibile avere una reticella di arance. Ma sarà possibile anche rifornirsi di miele millefiori a 8 euro e marmellata a 6 euro. I fondi raccolti contribuiranno al finanziamento di circa 5.000 ricercatori per rendere il cancro sempre più curabile.

