Home

Cronaca

Aree pubbliche

Tornano le “Giornate in Bici”: domenica 8 maggio l’evento si svolgerà sul lungomare

Aree pubbliche

4 Maggio 2022

Tornano le “Giornate in Bici”: domenica 8 maggio l’evento si svolgerà sul lungomare

Livorno, 4 maggio 2022

Domenica 8 maggio sarà una “Giornata in bici”. In concomitanza con la giornata conclusiva del “Sulla Felicità Festival”, il Comune di Livorno ha deciso di riproporre una giornata in bici, per coinvolgere la cittadinanza in un piacevole evento all’insegna dello sviluppo sostenibile e alla riscoperta della città senz’auto.

Teatro dell’iniziativa questa volta sarà il lungomare: dalle ore 9 alle ore 13 i viali a mare saranno chiusi al traffico veicolare – ad esclusione dei velocipedi – dalla Baracchina Rossa (incrocio tra viale Italia e via del Mare) allo Scoglio della Ballerina (piazzale Regg.to Paracadutisti Nembo sul viale di Antignano).

Inoltre ai Tre Ponti, all’interno del tratto di lungomare aperto solo a pedoni e biciclette, alle ore 9.30 è previsto il ritrovo dei volontari per la pulizia delle spiagge. L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza. Sarà sufficiente un paio di guanti (per esempio quelli da giardiniere) e tanta voglia di ripulire le nostre spiagge dai tanti piccoli rifiuti che si sono accumulati durante i mesi invernali.

“Continuiamo con le domeniche in bici, ideate in un format sempre nuovo”, spiega l’assessora alla mobilità e all’ambiente Giovanna Cepparello. “Questa volta siamo felici di portare la mobilità dolce all’interno del ‘Sulla felicità festival’, proprio perché gli spazi liberi e aperti per le persone sono sempre fonte di grande benessere. Ottima anche la concomitanza con la pulizia delle spiagge, con ritrovo ai Tre ponti, aperta a tutti i cittadini, che i Sons of the Ocean insieme a tante altre associazioni, e con la consueta collaborazione di Aamps, regaleranno alla nostra città. Un’ottima occasione per pedalare, stare insieme e contribuire alla ‘salute’ del nostro litorale!”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin