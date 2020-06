Home

Tornano le lucciolate di GAIA, tre appuntamenti dedicati interamente ai bambini

5 Giugno 2020

Tornano le lucciolate di GAIA, tre appuntamenti dedicati interamente ai bambini

Guasticce (Collesalvetti, Livorno) 5 giugno 2020 – Tornano le lucciolate di GAIA

L’Associazione Culturale GAIA riprende l’attività con il pubblico partendo dall’appuntamento più desiderato dell’anno, le lucciolate per bambini, nel bellissimo ed immenso scenario del Lago Alberto, nella Tenuta Bellavista Insuese a Guasticce, in collaborazione con la nuova gestione ASD Il Lago Alberto, appena inaugurata.

Durante il periodo del lockdown GAIA ha scelto di non fermare la propria attività e di intrattenere soci, amici e simpatizzanti con un’intensa attività a distanza sulla pagina facebook dell’associazione con visite virtuali in natura nelle aree protette della Regione Toscana

Per i ragazzi sono stati realizzati appuntamenti di “gioco-didattica” a distanza, pensati per intrattenere soprattutto le famiglie con bambini costretti in casa, come le partecipatissime cacce al tesoro in natura (in modalità virtuale) con cui GAIA ha accompagnato grandi e piccini nell’esplorazione del territorio, in competizioni all’ultimo secondo all’insegna del riconoscimento dei suoni della natura, delle tracce degli animali selvatici, di identificazione di fioriture spontanee, addentrandosi dalla Riserva Naturale Regionale Oasi della Contessa-Tenuta Bellavista Insuese, attraverso i Monti Livornesi, nelle zone umide di S. Luce, Bolgheri, Orti-Bottagone, Diaccia Botrona, Orbetello e Burano e nei Parchi Regionali della Maremma e di Migliarino-S. Rossore-Massaciuccoli della Maremma, divenendo appuntamento fisso in date tradizionalmente legate a giornate all’aperto in compagnia (pasquetta, 25 aprile, 1 maggio).

L’11, 17 e 18 giugno tornano quindi in scena le lucciolate di GAIA.

Immancabili appuntamenti ideati dall’associazione una decina di anni fa e divenuti l’evento più atteso dell’anno, con un fitto calendario di serate “esclusive”

Quest’anno le serate sono dedicate interamente ai bambini che per mesi si sono dimostrati saggi più degli adulti e che finalmente possono tornare in libertà in natura in piena sicurezza, in una location d’eccezione, partecipando con i loro genitori alle serate-natura dedicate alle lucciole, a partire dalle 19:30, con laboratori, cena al sacco sulle rive del lago, proiezioni divulgative e facile passeggiata finale a misura di bambino per ammirare lo spettacolo delle lucciole danzanti tra boschi, prati e acque del lago!

Le prossime date disponibili: giovedì 11, mercoledì 17 e giovedì 18 giugno.

Tutte le informazioni per partecipare alle lucciolate di GAIA:

pagina facebook di Associazione Culturale GAIA

via email asscultgaia@gmail.com

whatsapp cell. 3385259192.