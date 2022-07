Home

Tornano le luci e al Caprilli si corre in notturna. I cavalli partecipanti ed i ritirati

17 Luglio 2022

Livorno 17 luglio 2022

Questa sera finalmente torna funzionante l’impianto di illuminazione dell’ippodromo Caprilli di Livorno

Il sindaco Luca Salvetti e l’amministratore unico di Sistema Cavallo, la società che gestisce l’ippodromo, si erano impegnati a risolvere il problema prima di agosto e questa sera alle 21 si accenderanno le luci nell’impianto di viale Italia”.

Questa sera nel circuito dell’ippodro Caprilli che ritrova la sua vita in notturna partiranno 42 cavalli che si contenderanno i montepremi che raggiungono un totale di 68mila euro

Prima corsa FORTE DEI CAVALLEGGERI Euro 11.000 TRIO

20.35 per cavalli di 3 anni ( HANDICAP )

OLYMPIC EAGLE Ms3, AWL RITE BLOOM Mb3, SUNNY GOLD Ms3, SHEMOON Fb3, LETHAL GREY Ms3

RT: BLUE KISS Fb3

Seconda corsa, premio TERRAZZA MASCAGNI Euro 11.000 TRIO

21.05 per cavalli di 3 anni ( HANDICAP )

ULTIMO TANGO Mb3, XENOBIO Mb3, LORD GREY Mgr3, ORANGE PUMPKIN Cb3, OUI MON DOUX Mb3, BIONDA BELLA Fs3, LOVELY MOMENT Fb3

Terza corsa, premio VIALE ITALIA Euro 8.800 TRIO

21.35 per cavalli di 2 anni ( CONDIZIONATA )

BAY HEAVEN Fb2, ILSE KROHN Fs2, INFINITAMENTE Mb2, PAMPA FREE Mb2, REGENCY BUCK Ms2, SENSUALITY Fb2

Quarta corsa, premio ACQUARIO DI LIVORNO Euro 8.800 TRIO

22.05 per femmine di 3 anni ed oltre ( HANDICAP )

SEA OF PERSIA Fb4, ELYSEES MUMTAZA Fb5, ACE THE CASE Fb4, TAKI TAKI Fb5, SOLO MIA Fb4, GET GAME Fb4, NOT TO DAY Fb4, VIVINCA OLLOLAESA Fb5

Quinta corsa, premio LIVORNO Euro 24.200 TRIO – IPP. NAZ. 1963

22.45 per cavalli di 3 anni ed oltre ( HANDICAP PRINCIPALE B )

CLOSER LOOK Mb4, RANGER IN PARADISE Mb5, SLIDING WOMAN Fb4, CELTICO ARCANO Mb3, RENEGADE Mb3, PLAY THE BREAK Fb5, CANTICCHIANDO Ms4, CRIMINAL GREY Mgr5, FOLKI Mb5, I AM MAGNETIC Cb4

Sesta corsa, premio GAZEBO Euro 4.500

23.20 per cavalli di 3 anni ed oltre (Piana – HANDICAP AD INVITO – G.R.-AMAZZONI)

ARVIER Mb5, MERA DI BREME Fb5, PEPAO Mgr7, MARGAUT Fs4, KENZOSIM Mb7

Cavalli ritirati

LI – Livorno

Corsa 1: 6 (Blue Kiss)

Corsa 3: 4 (Pampa Free)

Corsa 4: 7 (Not To Day)

Corsa 5: 1 (Closer Look); 5 (Renegade)

Corsa 6: 5 (Kenzosim)

