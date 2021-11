Home

Torneo Amatori Uisp, il resoconto della 6° giornata

25 Novembre 2021

Torneo Amatori Uisp, il resoconto della 6° giornata

Arriva la prima vittoria stagionale per il Circolone Solvay, mentre nei quartieri alti avanza l’Arci Gabbro. Ecco il quadro sul campionato targato Uisp Terre Etrusco-Labroniche

Livorno 25 novembre 2021

Alla sesta giornata si sblocca il Circolone Solvay.

Non è una big del campionato di calcio a 11 Amatori targato UISP Terre Etrusco-Labroniche, ma il suo colpo esterno al Gimona è degno di nota.

Ne fa le spese l’Arci Petrarca, a cui non basta la rete di Matteo Guarnieri per sfruttare il fattore campo di fronte a un avversario che si prende l’intera posta in palio grazie alla doppietta di Niccolò Salvadori.

I 3 punti servono al Circolone Solvay per salire a quota 5 e scavalcare in un solo colpo sia l’avversario di turno che il San Vincenzo.

Il prossimo avversario del Circolone è l’Amatori Colli Marittimi, secondo della classe dopo il 2-0 rifilato al Vada 1963, superato con i gol di Matteo Favilli e Gianluca Graziano.

Davanti a tutti c’è sempre lo Sporting Club Rosignano, reduce dall’1-0 casalingo ai danni dell’Africa Academy, mentre in terza posizione si fa spazio l’Arci Gabbro.

Sempre di misura, Lorenzo Bolognesi risolve la sfida con il San Vincenzo e i gabbrigiani si mettono alle spalle in classifica Quercianella, Vada, La California, Palazzi Monteverdi e Serrazzano.

Questi i risultati della 6° giornata:

Quercianella Termisol Termica – Livorno Forense 0-0;

Sporting Club Rosignano – Africa Academy 1-0;

Serrazzano – Arci La California Amatori 2-2;

Amatori Colli Marittimi – Vada 2-0;

Circolo Petrarca – Circolone Solvay 1-2;

Arci Gabbro – San Vincenzo 1-0.

La classifica: Sporting Club Rosignano 16, Amatori Colli Marittimi 12, Arci Gabbro 10, Arci La California Amatori 9, Vada 9, Quercianella Termisol Termica 8, Palazzi Monteverdi 8, Serrazzano 8, Livorno Forense 8, Circolone Solvay 5, San Vincenzo 3, Circolo Petrarca 3, Africa Academy 0.

Ecco il programma della 7° giornata, da sabato 27 a lunedì 29 novembre: Quercianella Termisol Termica – Arci Gabbro; Arci La California Amatori – San Vincenzo; Circolone Solvay – Amatori Colli Marittimi; Vada 1963 – Palazzi Monteverdi; Livorno Forense – Circolo Petrarca; Africa Academy – Serrazzano.

