Torneo Beach Volley a Tirrenia, giornata di mare, sport e divertimento col Torretta Volley Livorno

9 Agosto 2024

Livorno 9 agosto 2024 – Torneo Beach Volley a Tirrenia, giornata di mare, sport e divertimento col Torretta Volley Livorno

Domenica 11 agosto, la spiaggia di Tirrenia si trasformerà in un campo da gioco per tutti gli appassionati di sport e mare, grazie all’evento di beach volley organizzato dal Torretta Volley Livorno. Una giornata imperdibile all’insegna della competizione, del divertimento e della socializzazione.

A partire dalle ore 9:00, prenderà il via un entusiasmante torneo di beach volley 2 VS 2, che vedrà in campo squadre sia femminili che maschili. Il torneo offre una splendida occasione per gli sportivi di tutte le età di sfidarsi sulla sabbia e vivere un’esperienza ricca di energia e spirito di squadra.

Ma la giornata non finisce qui: dopo le partite, i partecipanti e i presenti potranno godersi un vivace beach party. Un’opportunità perfetta per rilassarsi, fare nuove amicizie e concludere la serata in un’atmosfera festosa, con il suono delle onde del mare a fare da sottofondo.

L’evento è reso possibile grazie al supporto di sponsor locali come ReMax Ideale, Sorgente Tesorino, l’enoteca osteria “La farmacia dei sani” e Tenuta Mariani, che hanno contribuito a rendere questa giornata speciale per tutti gli appassionati di sport e di mare.

Per maggiori informazioni e iscrizioni al torneo, è possibile contattare:

Francesco: 328 6987274

Giulio: 331 3530989

Emanuele: 333 7664677

Marco: 348 8438349

Non perdete questa occasione per trascorrere una domenica all’insegna dello sport, del mare e del divertimento a Tirrenia!