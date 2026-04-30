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Torneo di dama all’Acquario di Livorno, presenti oltre 70 giocatori da tutta italia

Dama - Scacchi

30 Aprile 2026

Torneo di dama all’Acquario di Livorno, presenti oltre 70 giocatori da tutta italia

Livorno 30 aprile 2026 Torneo di dama all’Acquario di Livorno, presenti oltre 70 giocatori da tutta italia

Eccezionale torneo di dama quello svolto all’Acquario di Livorno domenica 26 aprile.

Oltre 70 giocatori provenienti da tutte le zone d’Italia, dalla Valle D’Aosta alla Sicilia. Addirittura, nel gruppo dei migliori giocatori, ben 7 partecipanti over 5000 punti, punteggio che indica la soglia ideale del vero Campione di dama, con la ciliegina sulla torta della presenza alla gara dei due Campioni del Mondo livornesi, Matteo Bernini e Michele Borghetti.

Livorno, unica città dei 5 Continenti, a poter vantare una simile coppia!

Il primo Campione del mondo di dama inglese in carica e il secondo, che questa volta si è prestato a fare l’Arbitro e organizzatore, il più grande Campione nella storia della Federazione Italiana Dama, fin dal lontanissimo 1924, anno di fondazione della stessa Federazione; oltre ai 4 titoli mondiali, gli stessi di Matteo Bernini, ha sulle spalle ben 57 titoli italiani e il prestigioso e imbattuto da 23 anni, record mondiale bendato, impresa che ha stabilito a Varazze (SV) il 18 agosto 2003 e da allora rimasto inaccessibile per chiunque altro.

Se questo torneo viene svolto, gran parte del merito è degli sponsor che hanno contribuito alle spese occorrenti.

Pertanto il Circolo Damistico Livornese intende ringraziare gli amici Sandro Canaccini e Roberto Gazzetti, l’oreficeria Susy Lunghi di via Provinciale Pisana, Crossover Sinergie per lo sviluppo, Pizzeria Il Ventaglio di via Grande (sponsor storico del damismo livornese), la Noteum Associazione di promozione sociale di Foggia, Linea Uomo Donna di via Buozzi a Stagno, la FID Federaziona Italiana Dama, le famiglie dei tre damisti ricordati, nonché singoli damisti per le loro donazioni.

Infine un ringraziamento particolare alla Direzione dell’Acquario per la disponibilità e cortesia.

Tornando alla gara, nel primo gruppo, quello dei migliori, dopo una grande lotta ha prevalso il Maestro Luciano Negrone del Circolo di Brescia, davanti ai pari titolo Gerardo Cortese del Circolo di Parma e al livornese Matteo Bernini, ottimo giocatore anche a dama italiana, oltre che Campione del Mondo in carica di dama inglese.

Presenti nel primo gruppo giocatori che, una o più volte, hanno conquistato il titolo italiano assoluto: i Grandi Maestri Francesco Gitto di Cosenza (Campione in carica), Alessio Scaggiante di Treviso, Mirco De Grandis di Venezia e Claudio Ciampi di PIombino.

A dimostrazione della grande qualità dei partecipanti, nessuno di questi è salito sul podio!

Nel secondo gruppo vittoria del napoletano Gerardo Corrado che, dopo aspra lotta, prevale di un soffio sull’aostano Nathan Censi che, a sua volta, si consola con la promozione alla categoria di gioco superiore, cioè Candidato Maestro. Terzo classificato il trevigiano Matteo Gomiero.

Terzo gruppo con arrivo “in volata” con 4 giocatori con lo stesso punteggio finale. Prevale, per un meccanismo tecnico, Pierleonardo Provenzani di Perugia davanti al livornese Marco Faucci, a Vittoria Coppolino di Reggio Calabria e alla giovanissima livornese Clara Damari, che fra pochi giorni volerà a Parigi, per indossare la maglia della nazionale femminile al campionato del mondo a squadre.

Gli ultimi 3 citati sono tutti allievi della Scuola di Dama “Michele Borghetti”, che gioisce per i risultati ottenuti dai suoi studenti.

Nel gruppo “Provinciali” dominio assoluto del livornese Alex Del Vivo, punteggio pieno, seguito da Jago Parrini di Piombino e dalla giovanissima, appena 10 anni, Anna Damari di Livorno, anch’essa allieva della Scuola di dama “Michele Borghetti”.

A seguire giocatori di mezza Italia, da Treviso a Nuoro, da Firenze a Roma e Genova. Era previsto anche un gruppo riservato agli esordienti e, in questo caso, prevale Federico Ronca di Roma, davanti a Giovanni Alberti di Treviso e al proprio fratello Felice Ronca. Seguono i due livornesi Thomas Conte e Vittoria Bondi. Un sentito ringraziamento alla Direzione di gara, guidata dall’esperto Stefano Iacono di Genova, che si è avvalso della collaborazione (straordinaria ed eccezionale) del pluri Campione del Mondo Michele Borghetti e dell’esordiente e molto valido Simone Mazzoncini. Ma anche alla Direzione dell’Acquario, agli organizzatori guidati da Michele Borghetti e, come principali attori, Giulia Palandri, Simona Del Grande e Gianfranco Borghetti.

Nella foto i premiati del gruppo dei Maestri (i migliori), con Direzione di gara, rappresentanti della FID e degli sponsor.