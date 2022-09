Home

Rugby

23 Settembre 2022

Torneo internazionale di rugby al Priami di Stagno, riservato ai giovanissimi. 25 squadre al via

Livorno 23 settembre 2022 – Torneo internazionale di rugby al Priami di Stagno, riservato ai giovanissimi. 25 squadre al via

Saranno globalmente 25 le squadre under 15, 13, 11 e 9 impegnate nel Torneo ‘I’m a Lion’, organizzato dalla società rugbistica Lions Amaranto Livorno.

L’evento ‘agonistico’ è previsto in questo fine settimana, sabato 24 dalle 16:30 alle 18:00 (categorie under 11 e 9), e domenica 25, dalle 10:00 alle 11:30 e dalle 14:30 alle 19:20 (rispettivamente per le categorie under 13 e under 15). I

l torneo si giocherà presso il complesso ‘Emo Priami’ di Stagno (via Marx), da quattro anni in gestione dello stesso club amaranto.

Si tratta di un torneo internazionale: nelle categorie under 15 e under 13 giocheranno anche i francesi del Lucciana (Corsica).

