Torneo nazionale giovanile di rugby Memorial Bernini – Il Sogno di Elia: i dettagli del tradizionale evento giovanile

23 Aprile 2023

Livorno 23 aprile 2023 – Torneo nazionale giovanile di rugby Memorial Bernini – Il Sogno di Elia: i dettagli del tradizionale evento giovanile

Si svolgerà martedì 25 aprile, presso lo stadio della palla ovale cittadina, il ‘Carlo Montano’ di via dei Pensieri, l’ormai tradizionale evento giovanile con cui l’Unicusano Livorno Rugby intende onorare la memoria di Alessandro Bernini e di Elia Maiorano, due ragazzi che troppo presto hanno ‘passato il pallone’.

La kermesse coinvolgerà undici società e, globalmente, oltre 250 atleti delle categorie under 11 (classe 2012 e 2013), under 9 (i nati nel 2014 e 2015) e under 7 (bambini nati negli anni 2016 e 2017).

Saranno presenti sette realtà toscane (oltre ai biancoverdi padroni di casa, saranno al via Gispi Prato, LundaX Lions Amaranto Livorno, Rufus San Vincenzo, Bellaria Pontedera e Mascalzoni del Canale) e quattro provenienti da fuori regione (CUS Genova, Polisportiva Fiumicino, CUS Torino e Bergamo).

In particolare, è previsto il ‘Festival del Rugby’ riservato agli under 7 (sei squadre), il 10° Memorial ‘Il sogno di Elia’, riservato agli under 9 (nove squadre), e il 12° Memorial Alessandro Bernini, riservato agli under 11 (nove squadre).

Sul prato del ‘Montano’, saranno ricavati cinque campi: due rettangoli di gioco per gli under 11, due per gli under 9 ed uno per gli under 7.

Le prime delle numerose partite in agenda inizieranno alle 9:15. Poi alle 12:30 la pausa e il tradizionale ‘terzo tempo’. Alle 14:30 scatteranno le finali delle categorie under 9 e under 11.

Naturalmente, il ‘Festival del Rugby’ under 7 non prevede una vera classifica generale: tutte le squadre saranno considerate prime a pari merito.

Al termine delle finali, la premiazione, con gadget e medaglie. La chiusura del torneo è prevista alle 16:30. Fin da ora, la società dell’Unicusano Livorno Rugby intende ringraziare tutti i propri simpatizzanti che con il loro lavoro si stanno adoperando per la riuscita della manifestazione.

Quella in programma questo martedì è da considerare la seconda parte dell’edizione 2023 del ‘Città di Livorno’: la prima parte, dedicata a squadre under 13 in formula consolidamento, si è consumata – con successo e soddisfazioni di tutti quanti per la perfetta organizzazione – domenica scorsa al ‘Giovanni Maneo’ di via Settembrini, angolo via delle Margherite.

