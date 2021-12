Home

1 Dicembre 2021

Torneo Uisp 7^ giornata, l'Africa Academy vince la sua prima partita 3-1

CALCIO A 11 AMATORI UISP: IL PUNTO SULLA 7° GIORNATA

Livorno 1 dicembre 2021

L’Africa Academy rompe il digiuno e muove la classifica, dove l’Amatori Colli Marittimi accorcia il ritardo dalla vetta.

Focus sul campionato targato Uisp Terre Etrusco-Labroniche

La capolista Sporting Club Rosignano riposa e l’Amatori Colli Marittimi ne approfitta per ridurre il gap, battendo 2-1 in trasferta il Circolone Solvay e salendo a -1 dalla vetta della classifica.

Un solo pareggio nella settima giornata del campionato di calcio a 11 Amatori targato UISP Terre Etrusco-Labroniche ed è il pirotecnico 3-3 tra Livorno Forense e Circolo Petrarca con ben sei marcatori diversi, ovvero Guidi, Mancino e Mattei per i padroni di casa, Grisanti, Guarnieri e Ricciardulli per gli ospiti.

Ma tra i risultati che spiccano c’è senza dubbio la prima vittoria stagione dell’Africa Academy, che al Della Pace di Livorno supera per 3-1 il Serrazzano.

Doppietta di Buba Daffeh e rete di Losseni Diabate per la squadra di mister Franco Marrucci, che cancella lo 0 in classifica e agguanta il San Vincenzo, che venerdì 10 dicembre recupererà il match (rinviato per lutto) fuori casa contro l’Arci La California Amatori.

L’integrazione passa anche dallo sport ed è questa una delle chiavi del progetto Africa Academy, nato nel 2016 come associazione umanitaria e per la prima volta iscritto al campionato amatori di calcio a 11 UISP.

Ecco tutti i risultati della 7° giornata: Quercianella Termisol Termica – Arci Gabbro 1-0; Circolone Solvay – Amatori Colli Marittimi 1-2; Vada 1963 – Palazzi Monteverdi 2-3; Livorno Forense – Circolo Petrarca 3-3; Africa Academy – Serrazzano 3-1.

La classifica:

Sporting Club Rosignano 16, Amatori Colli Marittimi 15, Quercianella Termisol Termica 11, Palazzi Monteverdi 11; Arci Gabbro 10, Livorno Forense 9, Vada 1963 9, Arci La California Amatori 9, Serrazzano 8; Circolone Solvay 5, Circolo Petrarca 4, San Vincenzo 3, Africa Academy 3.

Infine il programma della 8° giornata, da sabato 27 a lunedì 29 novembre: Palazzi Monteverdi – Circolone Solvay; Circolo Petrarca – Quercianella Termisol Termica; Amatori Colli Marittimi – Livorno Forense; Sporting Club Rosignano – Vada 1963; Arci Gabbro – Arci La California Amatori; San Vincenzo – Africa Academy.

