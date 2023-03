Home

Toro: oroscopo della settima 19-25 marzo 2023

Oroscopo

18 Marzo 2023

In questa settimana di marzo che va da domenica 19 marzo 2023 a sabato 25 marzo 2023, il Sole si trova nell’equinozio di primavera e si muove dalla costellazione dei Pesci a quella dell’Ariete il 21 marzo. La Luna invece sarà calante il 19 marzo, poi nuova il 20 marzo e crescente dal 21 al 25 marzo.

Ma veniamo al tuo segno zodiacale, il Toro. In amore, questa settimana potrebbe portare qualche piccola difficoltà, soprattutto nella comunicazione con il tuo partner. Mercurio in Acquario potrebbe creare qualche incomprensione, ma la presenza di Venere in Ariete può aiutare a superare questi ostacoli e a trovare un equilibrio nella relazione.

Per quanto riguarda il denaro, il tuo pianeta Marte si trova nel segno del Toro, il che significa che potresti avere un po’ di energia extra per concentrarti sul tuo lavoro e guadagnare di più. Tuttavia, la presenza di Saturno in Acquario può rendere le cose un po’ più difficili, soprattutto se hai progetti a lungo termine. Non ti preoccupare troppo, mantieni la tua concentrazione e i tuoi sforzi potrebbero essere premiati in futuro.

Per il lavoro, questa settimana potrebbe essere un momento per riflettere sulla tua carriera e valutare se sei soddisfatto del tuo attuale lavoro o se c’è qualcos’altro che vorresti fare. La presenza di Giove in Pesci potrebbe portare un po’ di fortuna e di ispirazione, ma non dimenticare di rimanere con i piedi per terra e di lavorare sodo per raggiungere i tuoi obiettivi.

In generale, la tua settimana potrebbe essere un po’ altalenante, ma mantieni la tua concentrazione e la tua pazienza, e tutto andrà per il meglio. Ricorda che la fortuna sorride a chi si impegna!

