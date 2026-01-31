Toro oroscopo febbraio 2026: sfide professionali e ricerca di equilibrio
Sfide professionali ti aspettano! Con l’impulso dei pianeti in Acquario – il Sole fino al 18, Mercurio nella prima settimana, Venere fino al 10, Marte e Plutone per tutto il mese – avrai molto da fare.
Urano nel tuo segno ritorna diretto il 4: non approfittarne per agitarti con la rapidità del lampo, sarebbe controproducente. Mantieni il controllo su te stesso, soprattutto nelle situazioni più tese. I tuoi legami stretti ti aiutano a mantenere un buon morale, soprattutto per il secondo decano, mentre Saturno, dal 1 al 12, supporta i tuoi progetti: avrai le qualità necessarie al momento giusto.
Saturno e Nettuno in duo dal 14 favoriscono la tua vita interiore: prenditi le distanze se ne senti il bisogno. Dopo il 18, le energie in Pesci rafforzano la tua vita amichevole e ti permettono di rilassarti.
Panorama sentimentale
Dal 1 al 10, potresti sentire forti desideri di amare e conquistare, ma l’atmosfera elettrica potrebbe non favorire davvero i tuoi sentimenti. A meno che un incontro nel contesto professionale non riesca a farti battere il cuore? Dopo il 10, Venere e Mercurio potrebbero favorire un primo approccio sentimentale.
In una relazione
Dei conflitti più o meno nascosti ostacoleranno l’intesa con il tuo partner e indeboliranno la vostra complicità, soprattutto dopo il 4: non sarai delicato (ultimo decano). Un miglioramento arriverà dopo il 18: sii più tenero e concedi spazio alla dolcezza.
Single
Il momento non sembra propizio per cambiare il tuo stato emotivo. Potrebbe avvenire un incontro, ma di quelli complicati e dolorosi. Non entusiasmarti senza garanzie e aspetta di avere un po’ più chiarezza verso la fine del mese.
Carriera / Finanze
Il settore professionale si preannuncia burrascoso! Con Marte in Acquario per tutto il mese, le tue azioni potrebbero risultare disordinate e il tuo comportamento difensivo. Rilassati. Sono probabili lotte di potere, soprattutto per il primo decano: l’atmosfera richiede collaborazione più che competizione, e non sempre ne uscirai vincitore.
