27 Giugno 2024

Toro, oroscopo luglio 2024, Attenzione a Saturno retrogrado

L’oroscopo per il segno del Toro per il mese di luglio 2024.

Con Saturno in retrogrado, è essenziale per i Toro mantenere un approccio pragmatico e realista. Aspirazioni irrealizzabili potrebbero portare solo a delusioni e perdite di tempo e risorse finanziarie. Questo periodo potrebbe essere l’occasione per superare momenti difficili, lasciarsi alle spalle rancori e rimorsi, e valutare con attenzione la propria vita.

Configurazione Celeste di Luglio 2024:

Il Sole forma un sestile con il Cancro fino al 22, poi entra in quadratura con il Leone.

La Luna Nuova si verifica il 6 in sestile con il Cancro, seguita dalla Luna Piena il 21 in quadratura con l'Acquario.

Mercurio è in sestile con il Cancro fino al 2, poi in quadratura con il Leone e dal 25 in trigono con la Vergine.

Venere in sestile con il Cancro fino all'11, poi in quadratura con il Leone.

Marte rimane nel Toro fino al 20, poi passa in semisestile con i Gemelli.

Giove in semisestile con i Gemelli.

Saturno retrogrado in sestile con i Pesci.

Urano permane nel Toro.

Nettuno in sestile con i Pesci, diventa retrogrado dal 2.

Plutone in quadratura con l'Acquario.

Amore:

È il momento di affrontare e superare vecchie questioni sentimentali non risolte. La prima metà del mese potrebbe presentare sfide, ma la comunicazione e la ricerca di compromessi sono fondamentali per preservare l’armonia familiare. Dalla terza settimana, le relazioni amorose fioriranno. I single dovrebbero lasciarsi alle spalle incertezze e combattere per ciò che desiderano. L’amore potrebbe incoraggiarvi a prendere rischi calcolati e vi potrebbe portare verso una relazione duratura e genuina.

Lavoro:

Influenze astrali insolite potrebbero turbare il settore professionale. Utilizzate il vostro giudizio e attenzione per evitare situazioni sgradevoli. Se lavorate per altri, evitate critiche infondate che potrebbero tornare a danneggiarvi. È un momento per apprezzare i successi ottenuti, senza cercare di superare i propri limiti.

Salute:

Problemi di salute possono derivare da eccessi alimentari e sovraccarico di impegni. Ricordate di fare esercizio regolare e seguire una dieta equilibrata. Evitate decisioni mediche rilevanti o interventi chirurgici in questo periodo. Trattamenti in un centro benessere possono essere benefici.

Fortuna: I giorni più propizi per voi saranno il 6, il 21 e il 25 di luglio.

