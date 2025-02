Home

Toro, oroscopo marzo 2025: un mese con molti progetti in mente

26 Febbraio 2025

Toro, oroscopo marzo 2025: un mese con molti progetti in mente

Panoramica Generale

Fino al 20 marzo: Sotto l’influenza di Urano, avrai molteplici progetti in mente. Il Sole, Saturno e Nettuno in Pesci favoriranno i tuoi contatti e le tue idee, rendendole apprezzate dagli altri. La tua esperienza sarà un grande alleato per progredire.

Dal 20 marzo: Il Sole si sposterà in Ariete, unendosi a Mercurio e Venere. Ti sentirai in preparazione per qualcosa di importante, come se stesse per accadere un cambiamento significativo. Giove favorisce i tuoi interessi finanziari, con la possibilità di un aumento dei redditi. Plutone porterà un cambiamento, specialmente per il primo decano.

Panorama Sentimentale

Dal 1 al 28 marzo: Venere in Ariete non ti spingerà a esprimere i tuoi sentimenti, ma Marte in Cancro ti aiuterà a manifestare le tue emozioni in modo delicato. Sarai motivato a dimostrare quanto tieni all’altro.

In una Relazione

Potresti interiorizzare troppo i tuoi sentimenti, il che potrebbe influenzare il tuo partner. Desideri una connessione profonda, sia carnale che emotiva. Con Marte in segno d’acqua, la tua delicatezza sarà accentuata. Non esitare a sorprendere il tuo partner con fiori o un romantico viaggio!

Single

Il tuo cerchio di amicizie potrebbe facilitare incontri interessanti fino al 20 marzo, magari in luoghi insoliti. Potresti anche intraprendere un viaggio per incontrare una persona speciale. I tuoi desideri sono intensi, ma fai attenzione a non trattenere i tuoi sentimenti!

Carriera / Finanze

Le energie in Ariete potrebbero rallentare la tua evoluzione professionale, quindi fai attenzione a non lasciarti sfuggire opportunità. Giove protegge il tuo patrimonio, specialmente per il secondo decano, e i tuoi guadagni potrebbero rimanere stabili o aumentare. Usa Marte per comunicare con tatto durante le conversazioni importanti.

Gli altri segni

