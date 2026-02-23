Home

Oroscopo

Oroscopo del mese

Toro oroscopo marzo 2026: sogni da realizzare, prove di maturità e passioni sottili

Oroscopo del mese

23 Febbraio 2026

Toro oroscopo marzo 2026: sogni da realizzare, prove di maturità e passioni sottili

Toro oroscopo marzo 2026: sogni da realizzare, prove di maturità e passioni sottili

Marzo ti invita a dare forma concreta ai progetti che fanno vibrare il tuo cuore. Fino al 20, le energie in Pesci sostengono le tue iniziative e ti aiutano a muoverti con sensibilità e intuito, soprattutto nei rapporti e nelle collaborazioni.

Giove in Cancro migliora l’umore e rafforza la fiducia: ti senti più sereno, comunicativo, aperto alle opportunità. Tuttavia, il duo Saturno–Nettuno ti chiede una pausa di riflessione. Non puoi correre sempre: ora devi capire quali sono i tuoi bisogni autentici e quali sogni meritano davvero il tuo impegno.

Plutone in quadratura, soprattutto per il primo decano, mette alla prova la tua integrità professionale. Agisci con lealtà e trasparenza: qualsiasi deviazione potrebbe generare tensioni o problemi. Dopo il 21, l’atmosfera si fa più incerta. Potresti avvertire una leggera destabilizzazione, come se mancassero punti di riferimento chiari. Non forzare le situazioni: osserva, valuta e mantieni la calma.

Panorama sentimentale

Il cuore vive un mese complesso e intrigante. Venere, dal 6, rende i tuoi sentimenti più trattenuti: potresti apparire timido, persino impacciato, mentre dentro di te si muovono emozioni intense.

Marte, dal 2, accende la sensualità, specialmente nell’ambiente amicale. Potresti oscillare tra amore e amicizia, tra desiderio e prudenza. Attenzione a non giocare troppo con l’ambiguità: la seduzione è un’arte, ma richiede misura.

In una relazione

Ti mostri affettuoso, ma a tratti sfuggente. Il partner potrebbe faticare a decifrare i tuoi silenzi o i tuoi cambiamenti di umore. Dopo il 21 il dialogo diventa più fluido, ma prima di allora evita reazioni impulsive.

Alterni dolcezza e mistero, passione e riservatezza: un mix affascinante, ma potenzialmente destabilizzante per chi ti ama. Scegli di agire con consapevolezza invece di reagire d’istinto.

Single

Le amicizie rappresentano il terreno più fertile per nuovi incontri. Giove, dall’11, può favorire conoscenze piacevoli proprio nel tuo ambiente abituale.

Dal 2 al 20, un legame amicale potrebbe trasformarsi in qualcosa di più profondo. Chiediti però se sei pronto a cambiare equilibri già consolidati. Questo mese l’amore nasce dove meno te lo aspetti, ma richiede chiarezza.

Carriera / Finanze

Plutone agita il settore professionale, in particolare per il primo decano. Potresti sentirti sotto pressione, osservato o chiamato a dimostrare il tuo valore. Accetta questa fase come un passaggio di crescita: affronta responsabilità e confronti con maturità.

Il consiglio è di vigilare anche sulle finanze: possibili spese impreviste o movimenti inattesi richiedono attenzione. Sei forte e determinato: se resti fedele ai tuoi principi, supererai le tensioni e ne uscirai più consapevole e solido di prima.

Toro oroscopo marzo 2026: sogni da realizzare, prove di maturità e passioni sottili

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start">﻿</span> <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>