Toro, oroscopo ottobre 2023

24 Settembre 2023

Ottobre darà al Toro la grande opportunità di fare nuove amicizie o anche relazioni amorose. Durante questo periodo, sarai molto carismatico/a e diventerai l’amico/a preferito/a. La comunicazione sarà il tuo punto di forza, e sicuramente non ti mancherà l’empatia, grazie alla quale costruirai un legame più profondo con alcuni dei tuoi amici. Ma non farti abbagliare perché ci sarà qualcuno intorno a te per il quale il tuo successo nella tua vita personale sarà una vera spina nel fianco e che cercherà di ostacolarlo.

Il tuo lavoro potrebbe essere fonte di successo e di gratificazione, grazie all’influenza di Mercurio nella tua sesta casa, quella del lavoro e della salute. Questo ti darà una spinta di intelligenza e di argomentazione, che ti aiuterà a svolgere i tuoi compiti con efficacia e persuasione. Potresti anche avere delle opportunità interessanti o dei riconoscimenti per il tuo operato. Il tuo capo e i tuoi colleghi apprezzeranno la tua competenza e la tua rapidità. Tuttavia, dovrai fare attenzione a non essere troppo sarcastico/a o polemico/a. Potresti suscitare delle controversie o delle incomprensioni.

La tua vita sentimentale potrebbe essere vivace e appassionante, grazie all’influsso di Venere nella tua quinta casa, quella dell’amore e della creatività. Se sei single, potresti incontrare qualcuno che ti colpirà per il suo fascino e il suo carisma. Se sei in coppia, potresti vivere dei momenti romantici e intensi con il tuo partner. In entrambi i casi, però, dovrai fare attenzione a non essere troppo orgoglioso/a o geloso/a. Potresti rovinare tutto con il tuo egoismo o la tua possessività.

Il Sole e Marte, i pianeti dell’azione e della passione, transiteranno nella tua settima casa, quella delle relazioni e dei contratti. Questo ti porterà a riflettere sulle tue alleanze e sulle tue negoziazioni. Potresti avere delle intuizioni utili o delle opportunità interessanti, che ti permetteranno di migliorare le tue relazioni o di risolvere dei problemi. Sarai anche più abile nel collaborare e nel decidere con gli altri. Tuttavia, dovrai fare attenzione a non essere troppo indeciso/a o diplomatico/a. Potresti perdere tempo prezioso o compromettere la tua autenticità.

Infine, la tua salute potrebbe richiedere più cura in questo mese, soprattutto per quanto riguarda la gola e le vie respiratorie. Potresti soffrire di mal di gola, raffreddore o sinusite. Cerca di prevenire questi disturbi con una dieta equilibrata, ricca di vitamina C e zinco. Bevi anche molta acqua e evita alcol e fumo. Evita anche lo stress e le tensioni, che potrebbero peggiorare la situazione.

In conclusione, ottobre sarà un mese in cui i Toro dovranno trovare un equilibrio tra il loro lato sociale e il loro lato personale, senza perdere la loro lealtà e la loro praticità. Sarà importante dedicare del tempo alle proprie amicizie, ma anche impegnarsi nel proprio lavoro. Sarà anche un periodo favorevole per esprimere la propria comunicazione, ma anche per riflettere sulle proprie relazioni. Se riuscirai a farlo, potrai trarre il meglio da questo periodo e scoprire nuove opportunità per la tua realizzazione.

