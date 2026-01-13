Home

Torretta da urlo: impresa a Firenze e titolo di campione d'inverno

13 Gennaio 2026

Torretta da urlo: impresa a Firenze e titolo di campione d'inverno

Livorno 13 gennaio 2026 Torretta da urlo: impresa a Firenze e titolo di campione d'inverno

Il Torretta firma un’altra pagina memorabile della sua stagione, conquistando a Firenze la dodicesima vittoria consecutiva e laureandosi campione d’inverno di Serie C con una giornata di anticipo.

Un successo di grande spessore, arrivato al termine di una gara intensa e combattuta, che; conferma la forza, il carattere e la maturità di un gruppo ormai solido e consapevole dei propri mezzi.

Sul campo del Firenze Ovest, in un ambiente caldo e su un parquet tutt’altro che semplice, l’avvio sorride ai padroni di casa.

I fiorentini partono con grande aggressività e si aggiudicano i primi due set, sfruttando il fattore campo e mettendo alla prova la tenuta mentale degli ospiti.

È proprio nei momenti di maggiore difficoltà, però, che emerge lo spirito di squadra del Torretta, capace di restare compatto, paziente e lucido.

La reazione biancoblù è progressiva ma decisa. Set dopo set, la squadra livornese recupera lo svantaggio, annulla il gap nel terzo parziale e ribalta completamente l’inerzia dell’incontro. Coach Orsolini gestisce il gruppo con intelligenza, alternando soluzioni tattiche e interpreti. Marzana chiude con 13 punti, ben supportato al centro dalla coppia Costa-Mattolini. I fratelli Galoppini mettono costantemente in difficoltà la difesa avversaria, mentre i fratelli Riposati risultano decisivi in attacco, firmando complessivamente 41 punti.

Fondamentale anche il contributo al servizio di Tellini, Del Mastio, Malacarne e Gianassi, così come il lavoro difensivo di Melani e Olmi, determinante nei momenti chiave. Ancora una volta, il Torretta dimostra di saper gestire la pressione: cinque tie-break disputati in stagione e cinque vittorie, un dato che certifica la solidità mentale e la compattezza del gruppo.

Al termine della gara, arriva anche il commento soddisfatto di coach Orsolini:

«È stata una partita difficile non per nostri demeriti, ma per i grandi meriti del Firenze Ovest, forte in tutti i reparti. Abbiamo cambiato più volte sistema di gioco e, grazie al cuore, alla tenacia e alla lucidità mentale nei momenti decisivi, siamo riusciti a portare a casa la vittoria. Complimenti ai ragazzi, allo staff, ai dirigenti e grazie ai nostri sostenitori: questa è la vittoria di tutto il gruppo e della società».

Il titolo di campione d’inverno è il giusto premio per un Torretta che unisce qualità tecniche, carattere e grande coesione, candidandosi con autorevolezza a essere protagonista fino in fondo.

