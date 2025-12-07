Torretta imbattuto, a San Miniato nona vittoria consecutiva

Home

7 Dicembre 2025

Livorno 7 dicembre 2025

𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒𝑡𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑠𝑎𝑟𝑜 𝑖𝑛 𝑆𝑎𝑛 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑎𝑡𝑜, 𝑐𝑢𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑙𝑒𝑦 𝑚𝑎𝑠𝑐ℎ𝑖𝑙𝑒 𝑒 𝑓𝑢𝑐𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑖 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑛𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑡𝑜

Il Torretta non si ferma più. Nel tempio del volley maschile di San Miniato, storica culla di grandi giocatori, la formazione labronica centra un netto 3-0 e porta a nove la striscia di vittorie consecutive in campionato.

Un successo che conferma la squadra di Orsolini come una delle protagoniste assolute del girone, impegnata in un serrato duello di vertice con Firenze Volley: i fiorentini restano davanti di un solo punto grazie al maggior numero di affermazioni da tre set, ma la rincorsa livornese continua colpo su colpo.

La partita, di fatto, non ha mai avuto storia. Il Torretta ha imposto il proprio gioco sin dalle prime battute, gestendo con autorità i tre set e mostrando una solidità ormai diventata marchio di fabbrica.

Orsolini ha dato spazio a tutta la rosa, compreso il giovane Bagnoli, mentre Galoppini ha offerto ancora una volta una prova convincente su due parziali. Buon impatto anche per il centrale Marzana, entrato nel secondo set e autore del punto che ha chiuso il match.

Una squadra profonda, con molti interpreti pronti a subentrare e incidere: un valore aggiunto in un campionato che si sta rivelando particolarmente equilibrato, con almeno sei formazioni in corsa per i primi cinque posti — il primo vale la Serie B diretta, dal secondo al quinto si accede ai playoff promozione.

Al termine dell’incontro è soddisfatto coach Orsolini, che analizza così la prestazione:

«È una partita che abbiamo sempre controllato, portandola tatticamente dove volevamo -spiega- siamo riusciti a posizionare il nostro muro sui loro attacchi più pericolosi: molti muri punto, ma soprattutto tantissimi palloni toccati e ben gestiti dalla difesa, che ci hanno permesso di valorizzare la fase break. Ho contato pochissimi attacchi vincenti da parte loro».

Dopo un avvio complicato al servizio, la squadra ha trovato anche continuità dai nove metri. «Per me è molto importante essere riuscito a impiegare tutti i giocatori -aggiunge il tecnico- significa poter contare su più soluzioni, provate in settimana e messe in campo con efficacia. È un segnale fondamentale per il prosieguo della stagione».

Il Torretta torna da San Miniato con tre punti, certezze in crescita e

la consapevolezza di essere sempre più protagonista nella corsa alla

Serie B, sfumata per un soffio nella scorsa stagione.