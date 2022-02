Home

Cronaca

18 Febbraio 2022

Torretta: si schianta contro un muro con lo scooter, ferito 45enne

Livorno 18 febbraio 2022

Incidente stradale in via di Torretta all’incrocio con via Santa Vigilia

Intorno alle ore 15 di oggi pomeriggio, un uomo di 45 anni avrebbe perso il controllo del suo scooter finendo per schiantarsi contro il muro di un palazzo

Sul posto sono intervenuti i volontari dell’SVS che si sono presi cura del paziente.

Nonostante l’urto contro il muro, le condizioni del 45enne fortunatamente non sarebbero risultate gravi ma è stato portato ugualmente al pronto soccorso per accertamenti

