Home

Sport

Torretta Volley: centinaia di atleti e supporters per la presentazione della stagione 2024/25 a Tirrenia

Sport

23 Settembre 2024

Torretta Volley: centinaia di atleti e supporters per la presentazione della stagione 2024/25 a Tirrenia

Livorno 23 settembre 2024 – Torretta Volley: centinaia di atleti e supporters per la presentazione della stagione 2024/25 a Tirrenia

Il Bagno Calypso di Tirrenia ha ospitato un evento indimenticabile per tutti gli appassionati di pallavolo e i membri della grande famiglia del Torretta Volley di Livorno. La squadra ha presentato ufficialmente tutte le formazioni che prenderanno parte alla stagione sportiva 2024/25, dall’Under 11 alle prime squadre, coinvolgendo centinaia di persone in una giornata di festa sulla spiaggia.

L’evento ha rappresentato un importante momento di incontro e celebrazione, all’insegna del divertimento, dello sport e della condivisione. Un’occasione per tutti – atleti, staff e famiglie – per ritrovarsi e vivere insieme i valori sani che la pallavolo e lo sport sanno trasmettere.

«È stato un bel momento per stare insieme e dare il via a una grande stagione», ha dichiarato Stefano Rosso, vicepresidente del Torretta Volley. «Speriamo che i ragazzi si appassionino sempre di più alla pallavolo, uno sport che in Italia sta vivendo un periodo di grande successo».

Durante l’evento, non è mancato un richiamo alla necessità di strutture più adeguate per ospitare i numerosi giovani atleti. «La società è cresciuta tantissimo a tutti i livelli», ha sottolineato il direttivo della società. «Ora abbiamo bisogno di spazi adeguati, la voglia e l’entusiasmo ci sono, ma in palestra non ci stiamo più.».

Oltre agli atleti e alle relative famiglie, alla manifestazione erano presenti Emilia Crescenzo, presidente del Torretta Volley, Jacopo Bosco, direttore tecnico del settore femminile, Francesco Orsolini, direttore tecnico del settore maschile, e i direttori sportivi Giovanni Bosco (settore femminile) e Fausto Galoppini (settore maschile).

L’evento è stato reso possibile grazie al supporto degli sponsor che hanno creduto nella squadra e nei suoi valori: Remax Ideale, Conad, Acqua Tesorino, Soluzioni per Casa, Cantine Mariani, il ristorante La Farmacia dei Sani, la concessionaria Scotti e Baroncini, e il negozio di articoli sportivi Il Terzo Tempo.

Il Torretta Volley si prepara così ad affrontare la stagione 2024/25 con grande entusiasmo, puntando a nuove sfide e successi, forte del sostegno della sua comunità e della passione che unisce tutti i membri del club.

Torretta Volley centinaia di atleti e supporters per la presentazione della stagione 202425 a Tirrenia