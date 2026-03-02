Home

Torretta Volley, colpo secco a Cortona: 3-0 senza appello

2 Marzo 2026

Livorno, 02 marzo 2026 – Niente da fare per i padroni di casa che, pur

sostenuti da un clima caldo e da una tifoseria numerosa e partecipe,

devono arrendersi alla superiorità della formazione guidata da coach

Orsolini. I parziali raccontano di una gara equilibrata soltanto nei

primi due set, prima dell’allungo decisivo: devastante il terzo, chiuso

sul 25-13.

Il Torretta si presenta con Costa e Mattolini al centro, M. Riposati e

Tellini in banda, Galoppini A. e Riposati L. sulla diagonale

palleggiatore-opposto, con Olmi e Melani liberi rispettivamente in

ricezione e difesa. L’avvio è favorevole al Cortona, che prova a mettere

pressione ai labronici. La squadra però non si disunisce: Orsolini

gestisce con lucidità i time out e inserisce Marzana al centro nel

momento chiave. Punto dopo punto, il Torretta ribalta l’inerzia intorno

al ventesimo, mantenendo poi il vantaggio con determinazione fino alla

chiusura del set.

Dal secondo parziale in avanti è un monologo ospite. Confermata

l’ossatura iniziale, trovano spazio anche Del Mastio, Malacarne,

Gianassi e ancora Galoppini A., in una rotazione che evidenzia la

profondità del roster e la compattezza del gruppo. Quasi tutti i

giocatori vanno a segno, a testimonianza di una squadra ricca di

soluzioni e ben orchestrata dalla regia.

Nel roster figurano M. Riposati (capitano), Tellini, Malacarne e Del

Mastio in banda; Mattolini, Costa, Bagnoli e Marzana al centro; Olmi e

Melani liberi; Galoppini A. e Galoppini F. in cabina di regia; Gianassi

e Riposati L. opposti.

A fine gara coach Orsolini commenta: «Era una partita molto difficile

contro una delle formazioni più in forma del momento. Siamo stati bravi

a interpretare quanto preparato in settimana: servizio efficace per

limitare i loro centrali, attacco gestito con tecnica e variabilità,

difesa ben posizionata e una regia capace di trovare traiettorie inverse

rispetto ai punti di arrivo della palla. Buono il cambio palla dei

centrali, in crescita la fase di muro. Ringrazio lo staff per il

supporto e i nostri sostenitori, encomiabili nel seguirci anche in

questa lunga trasferta».