24 Dicembre 2024

Torretta Volley conquista la nona vittoria su dieci e resta al comando del girone

Livorno 24 dicembre 2024 Torretta Volley conquista la nona vittoria su dieci e resta al comando del girone

Continua la marcia verso i play off del team di Orsolini che, coadiuvato da Benedetti, ieri ha battuto in casa con un perentorio 3 a 0 il Fucecchio.

Primo set con coppia di centrali Baia e Costa, Marco Riposati e Del Mastio in banda, Galoppini in palleggio, Luca Riposati opposto, Melani e Olmi liberi.

Partenza sprint del Fucecchio, che si porta facilmente sul 7 a 2. I Labronici cominciano a macinare gioco, supportati da un pubblico casalingo molto vivace (circa 90 persone). Entrano nel corso del set Molesti, Mattolini e Malacarne. Con Baia efficace in battuta, il Torretta si porta avanti sul finale del set, concluso con un ace di Marco Riposati.

Nel secondo set viene cambiata la formazione, con Tellini per Del Mastio e Mattolini per Baia. Questa volta il Torretta non commette distrazioni. Con i centrali Costa e Mattolini attenti a muro, i padroni di casa assestano un primo decisivo vantaggio, che viene mantenuto per tutto il set. Entrano Gianassi, autore subito di un attacco punto, Marzana e Malacarne, che nei punti finali riesce a rintuzzare il tentativo di rimonta, portando alla conquista del secondo set.

Nel terzo set ricambia la formazione.

La partenza è come nel primo set. Gli ospiti partono forti, il Torretta subisce gli attacchi degli esperti centrali. I labronici con pazienza riprendono però il controllo set. Tre punti consecutivi di Marco Riposati, un attacco a zero di Luca Riposati e un suo successivo ace suonano la riscossa.

Il gruppo, sempre ben affiatato e compatto anche fuori dal campo, riprende la marcia verso la vittoria. Tellini e Olmi in ricezione, Galoppini sempre preciso e una fase di contromuro efficace rendono vani gli attacchi avversari. Il match si conclude quindi con il numero perfetto: tre set a zero, tre punti conquistati, tre punti di vantaggio sulla seconda in classifica (Prato), che però ha un turno di riposo da rispettare.

I parziali sono stati di 26-24, 25-19 e 25-21.

Con questa vittoria il Torretta resta quindi al vertice in classifica e a più 8 sul quarto posto, ultimo utile per l’accesso alla fase play off con il girone di Firenze-Arezzo. I prossimi due incontri, dopo la sosta natalizia, vedranno i labronici incontrare Grosseto e Tomei, che occupano rispettivamente il penultimo e ultimo posto in classifica. Il rischio di sottovalutare gli avversari può porsi. Starà allo staff e alla squadra mantenere la concentrazione giusta, con la consapevolezza che gli ambiti play off si conquistano lottando in ogni set contro qualunque avversario.

Il roster: Marco Riposati (11 punti), Luca Riposati(9), Costa (8), Galoppini (6), Baia (3), Malacarne (2), Tellini (2), Del Mastio (2), Gianassi (1), Molesti (1), Mattolini (1), Marzana, Olmi (L), Melani (L).

Queste le parole dell’allenatore alla fine del match:

“Abbiamo giocato una buona partita, in questa stagione con le squadre del nostro girone se non giochi bene è difficile che tu possa fare risultato pieno. Sicuramente abbiamo commesso più errori del solito specialmente in fase realizzativa, complimenti al Fucecchio che ha fatto vedere la sua qualità migliore nel fondamentale del muro sempre ben piazzato e attento. Noi siamo stati bravi nella fase di contromuro, un aspetto che stimo curando molto, e che ha permesso al palleggiatore di giocare nuove trame di attacco e bravi nelle fasi difensive. È andato molto bene il nostro servizio, che ha spesso messo in difficoltà la ricezione avversaria. Ringrazio il numeroso pubblico che ci ha sostenuto e i ragazzi under 12 che hanno fatto servizio a bordo campo. Auguro ai miei atleti dirigenti allenatori e a tutti i nostri sostenitori un felice e sereno Natale.”

