Torretta Volley, conquista per la prima volta i play off, sognano la B

27 Gennaio 2025

Livorno 27 gennaio 2025 Torretta Volley, conquista per la prima volta i play off, sognano la B

Grande vittoria al tie-break per i ragazzi di

coach Orsolini, che, sul punteggio di 2 a 1 per gli ospiti, riescono a

ribaltarla e vincere contro la fortissima Massa. Una vittoria che vale i

playoff, un traguardo storico per la squadra livornese.

Con questo successo, il Torretta conferma il primo posto nel girone, con

un vantaggio di 3 punti sul Prato e 10 punti sul quarto posto. Con tre

turni ancora da disputare, l’accesso ai play-off, già virtualmente

conquistato da tempo, viene ora sancito matematicamente. Un traguardo

importante per una squadra composta da giovani talenti (il più “anziano”

è del 2000) e, soprattutto, per la società che ha investito nel settore

giovanile maschile, riuscendo per la prima volta nella sua storia ad

accedere ai play-off di Serie C con un nucleo di giocatori cresciuti

proprio nelle giovanili del Torretta.

I primi tre set hanno seguito un copione simile, con una squadra che

dominava l’altra per tutto il set. Il Torretta ha vinto il primo set,

perdendo poi i successivi due, portandosi sull’1 a 2. Nel quarto set, il

Massa è partito forte, ma il Torretta ha resistito, prendendo in mano il

pallino del gioco. Coach Orsolini ha cambiato lo schieramento tattico,

invertendo le linee di attacco delle bande. La mossa tattica ha

funzionato. I quattro centrali hanno risposto positivamente, e i due

liberi hanno dato sicurezza alla squadra. Salgono quindi sugli scudi il

duo Malacarne- Luca Riposati, che ha permesso di acquisire un vantaggio

di qualche punto, mantenuto e incrementato nel finale.

Il tie-break è iniziato in equilibrio. Il cambio campo ha visto il Massa

in vantaggio 8 a 7, successivamente incrementato fino al 10 a 7. Il

Torretta ha dimostrato di essere una squadra compatta anche mentalmente.

Nel finale, dove i nervi dovevano essere mantenuti saldi, la coppia

d’oro classe 2002 delle giovanili del Torretta, Galoppini e Marco

Riposati (top scorer con 27 punti di cui sei muri), è entrata in scena.

Galoppini in battuta non ha sbagliato un colpo. Gli atleti Riposati e

Baia (autore del match point per la seconda partita consecutiva) in

prima linea hanno completato il lavoro, vincendo il match con il

tripudio dei tifosi, tra cui la gongolante Presidente Emilia Crescenzo.

“Sapevo che avremmo giocato contro una delle squadre più forti del

campionato, in ottima forma, e lo ha dimostrato mettendo in campo tutto

il suo potenziale con giocatori forti, tecnici e di esperienza, reduci

anche da campionati di categorie nazionali, rafforzata rispetto al

girone di andata -commenta a caldo coach Orsolini- Noi abbiamo avuto il

grande pregio di crederci fino in fondo, dimostrando carattere e una

preparazione mentale di squadra matura nonostante la giovane età.

Benissimo la difesa e la ricezione, ottimo il fondamentale del muro

specialmente su palla alta avversaria. Meno incisivo il servizio, grazie

anche alla qualità della ricezione avversaria, ma soprattutto molto bene

l’organizzazione della squadra nella fase break, dove i ragazzi hanno

eseguito con molta attenzione quello che abbiamo preparato in settimana.

È stato necessario l’utilizzo di diversi giocatori per ottenere questa

vittoria, e questa è la vera forza di questo importante gruppo” Conclude

l’allenatore.

Il roster:

Orsolini (allenatore), Benedetti A. (vice allenatore), Galoppini

(dirigente), Riposati Marco (27 punti), Riposati Luca (15), Malacarne

(13), Costa (6), Mattolini (6), Baia (5), Galoppini (2), Molesti (1),

Marzana, Del Mastio, Tellini, Franchini, Olmi (libero), Melani (libero).