15 Dicembre 2025

Livorno 15 dicembre 2025 Torretta Volley espugna Prato, decima vittoria consecutiva

𝑁𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝑃𝑟𝑎𝑡𝑜, 𝑑𝑖 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑑 𝑢𝑛 𝑝𝑢𝑏𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑜𝑙𝑡𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑒

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑎𝑣𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑟𝑖 𝑡𝑒𝑛𝑎𝑐𝑖, 𝑖 𝑟𝑎𝑔𝑎𝑧𝑧𝑖 𝑑𝑖 𝑂𝑟𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑜 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎

𝑣𝑖𝑡𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑐𝑢𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑖𝑛 𝑑𝑖𝑒𝑐𝑖 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑎𝑡𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑜 𝑎𝑑 𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑡𝑎𝑡𝑒.

Il Torretta espugna anche Prato e centra la

decima vittoria consecutiva, completando un filotto impeccabile che

consente alla formazione di Orsolini di agganciare Firenze in testa alla

classifica.

Sul campo dei lanieri, davanti a un pubblico caldo e contro un

avversario tenace, i biancorossi si impongono al termine di una sfida

intensa e combattuta, risolta soltanto al tie-break. Un match dai ritmi

elevati e dai toni accesi, caratterizzato da cartellini, numerose

interruzioni e continui cambi, che ha messo a dura prova nervi e tenuta

mentale delle due squadre.

Ancora una volta, però, il Torretta ha dimostrato grande freddezza nei

momenti decisivi: quattro tie-break disputati in stagione e altrettante

vittorie, a conferma della solidità mentale del gruppo.

L’andamento dell’incontro è stato speculare nei primi quattro set: il

primo e il quarto controllati dal Torretta, il secondo e il terzo

conquistati dai padroni di casa. Sul 2-1 Prato sembrava poter

indirizzare la gara, ma la compattezza del collettivo e l’efficacia

delle rotazioni hanno permesso agli ospiti di riequilibrare il match e

completare la rimonta.

In regia si alternano con efficacia i fratelli Galoppini, con Federico

in costante crescita. Buone le prestazioni in banda di Malacarne,

Tellini e Del Mastio, ben supportati dai martelli Marco e Luca Riposati,

con quest’ultimo miglior realizzatore dell’incontro grazie a 25 punti.

«Uno degli appuntamenti più difficili della stagione, sia per il fattore

campo sia per il valore tecnico e fisico degli avversari – ha commentato

coach Orsolini –. Non abbiamo mai mollato, nemmeno nei momenti in cui

abbiamo sofferto il loro muro. Le soluzioni tattiche adottate, come il

doppio palleggiatore-opposto, ci hanno aiutato nei cambi palla. Positivi

muro, servizio e regia. Possiamo crescere ancora in difesa e nella

gestione della palla alta, ma resta fondamentale il nostro spirito di

squadra. Grazie ai nostri sostenitori».

A referto per il Torretta: Melani, Olmi, Costa, Marzana, Mattolini,

Galoppini A., Galoppini F., Riposati L., Riposati M. (capitano),

Malacarne, Tellini e Del Mastio.