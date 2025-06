Home

Torretta Volley, sfuma il sogno della Serie B: «Dispiace, ma testa alta»

8 Giugno 2025

Torretta Volley, sfuma il sogno della Serie B: «Dispiace, ma testa alta»

Livorno 8 giugno 2025

Il sogno della Serie B si infrange sul campo del Pala del Chicca, dove sabato 7 giugno si è disputata la finalissima dei playoff tra Torretta Volley Livorno e Pallavolo Massa-Carrara. Un match atteso, carico di emozione e significato, che avrebbe potuto segnare una svolta storica per la squadra labronica e per l’intero movimento pallavolistico cittadino. Ma la promozione, questa volta, è sfumata.

Dopo una serie intensa di partite, in cui gara 1 e gara 2 avevano mantenuto aperto ogni pronostico, la sfida decisiva si è rivelata un concentrato di tensione e cuore. Il pubblico, accorso numeroso in via Robert Dudley 5 per sostenere il Torretta, ha gremito il palazzetto con bandiere, cori e incitamenti. Ma non è bastato.

La Pallavolo Massa-Carrara ha avuto la meglio, conquistando sul campo l’accesso alla categoria superiore. Ai ragazzi del Torretta rimangono il rammarico e la consapevolezza di aver dato tutto fino all’ultimo pallone, uscendo comunque tra gli applausi e il rispetto degli avversari.

«C’è grande dispiacere – si mormora tra le file livornesi – ma anche la certezza di aver costruito qualcosa di importante. Torneremo più forti». Per il club si chiude un capitolo che, nonostante l’amarezza del finale, racconta una stagione straordinaria. Il sogno della Serie B resta lì, a un passo, ma non si cancella. Si rinvia. E il cuore giallonero già guarda avanti.