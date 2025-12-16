Home

16 Dicembre 2025

Livorno 16 dicembre 2025 Torretta volley U18, vittoria al cardiopalma

Vittoria al cardiopalma per il Conad Volley Project Livorno Under 18, che nel big match in Prima Divisione strappano il successo al tie-break in casa del Torretta Volley.

Per le rosanero allenate da coach Matteo D’Alesio, coadiuvato in panchina da coach Luca Renai, è l’ottava affermazione in altrettante giornate di campionato. Un ruolino di marcia immacolato che, a una partita dalla boa di metà stagione, vale la prima posizione in solitaria con due lunghezze di vantaggio proprio sulle “cugine” del Torretta Volley.

Alla palestra Del Chicca di via Dudley è andata in scena una partita ricca di cambi di fronte, tanto agonismo e momenti che hanno tenuto i tanti spettatori presenti con il fiato speso, come è normale che sia per un derby che metteva in palio la vetta della classifica. Alla fine a trionfare sono state le rosanero, che hanno così mantenuto intatta la loro imbattibilità nel campionato di Prima Divisione.

L’inizio di partita non sorride al Conad Volley Project Livorno U18.

Il Torretta Volley scappa via rapidamente, le rosanero faticano a entrare in ritmo e le padrone di casa si aggiudicano il set per 25-17. Al rientro in campo la musica cambia completamente. Il Conad Volley Project Livorno U18 sale in cattedra mettendo in difficoltà le avversarie fino al 25-19 che riporta in parità il conto dei parziali.

Nel terzo set le due squadre viaggiano a lungo spalla a spalla. Le rosanero sembrano trovare l’inerzia giusta (22-20, ma alla fine è il Torretta Volley a spuntarla per 25-23. Il Conad Volley Project Livorno non ci sta e alza nuovamente il livello del suo gioco.

Il Torretta Volley cerca di rimanere in scia ma è costretto a capitolare sul pallone che vale un altro 25-19 per le rosanero.

Nel tie-break, il Conad Volley Project Livorno esce meglio dai blocchi e si libera delle avversarie per spingersi avanti 11-7. Punto dopo punto, il Torretta Volley riduce le distanze e completa la rimonta sul 12-12. Il Conad Volley Project Livorno ha la grinta giusta per dare l’ultima spallata e trovare il 15-13 che fa scattare la festa nello spogliatoio rosanero.

