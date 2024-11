Home

Torri faro obsolete: il Comune investe 250mila euro in nuove tecnologie

18 Novembre 2024

Livorno: nuovi impianti di illuminazione per una città più sicura e sostenibile

Livorno 18 novembre 2024 – Torri faro obsolete: il Comune investe 250mila euro in nuove tecnologie

La Giunta comunale di Livorno ha approvato un nuovo pacchetto di opere pubbliche, su proposta dell’assessore Mirabelli. Tra i principali progetti figura l’adeguamento delle torri faro cittadine, un’iniziativa che rientra nelle attività del settore “Manutenzione e cura della città” e del settore “Transizione tecnologica e Smartcity” del Comune.

Uno di questi interventi prevede la sostituzione delle attuali torri faro, alte 25 metri e risalenti a circa 40 anni fa, con nuove strutture dotate di tecnologia avanzata.

Questi vecchi impianti, collocati in aree strategiche come la rotatoria di piazza Dante, il parcheggio della Stazione marittima vicino alla Fortezza Vecchia, e lo svincolo di via Provinciale Pisana-via Pian di Rota, presentano segni evidenti di ossidazione e necessitano di un aggiornamento.

La modernizzazione degli impianti includerà l’utilizzo di sistemi di illuminazione a LED, noti per la loro affidabilità e lunga durata, che non solo miglioreranno la qualità e la continuità del servizio ma garantiranno anche una maggiore sicurezza per automobilisti, pedoni e ciclisti.

Questo progetto è volto a ridurre i consumi energetici e l’impatto ambientale, minimizzando anche gli interventi di manutenzione e la produzione di rifiuti. L’investimento complessivo per l’operazione è stimato in 250mila euro.