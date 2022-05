Home

10 Maggio 2022

Torrini di Villa Regina, pubblicato un avviso per l’assegnazione ad enti no profit

Livorno, 10 maggio 2022

Il Comune di Livorno ha pubblicato un avviso per l’affidamento dei Torrini di Villa Regina, in Borgo Cappuccini.

Al seguente link è possibile trovare l’avviso completo e la documentazione necessaria alla presentazione della domanda.

L’affidamento, rivolto esclusivamente ad enti del Terzo Settore, avrà durata di 6 anni rinnovabili di altri 6. Il canone mensile di € 361,68 mensili che la Giunta comunale, in sede di definitivo affidamento potrà decidere di ridurre fino alla misura massima del 90%.

“L’affidamento dei Torrini – dichiara l’assessora al Patrimonio Viola Ferroni – è il primo passo che avvia il più complesso procedimento di valorizzazione del patrimonio comunale, che abbiamo passato in rassegna immobile per immobile, analizzando le migliori forme di utilizzo e tenendo l’alienazione come ultima ipotesi. Per questo nei prossimi mesi saranno anche altre le strutture che, attraverso procedure di interesse pubblico, saranno restituite ad un uso collettivo”.

La documentazione richiesta per partecipare alla selezione dovrà pervenire in un’unica busta chiusa, riportante sul fronte la seguente dicitura: “Selezione locali Torrini di Villa Regina”. Al suo interno, dovranno essere inserite due due buste chiuse (busta A e busta B).

Tali buste dovranno, rispettivamente, riportare sul fronte la seguente dicitura:

busta A: “Busta A – Domanda “Torrini di Villa Regina”;

busta B: “Busta B – Aspetti qualitativi “Torrini di Villa Regina”.

La documentazione dovrà pervenire all’URP del Comune di Livorno, (piazza del Municipio, n. 1) entro e non oltre le ore 13 di lunedì 6 giugno 2022 mediante:

consegna a mano negli orari di apertura dell’ufficio (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e il mercoledì e giovedì pomeriggio anche dalle 15.30 alle 17.30)

posta ordinaria con raccomandata con avviso di ricevimento A/R (non fa fede la data di spedizione)

posta elettronica certificata – PEC, all’indirizzo istituzionale del Comune di Livorno comune.livorno@postacert.toscana.it

È possibile effettuare un sopralluogo dell’immobile, contattando, con un congruo anticipo, l’ufficio Tecnico Patrimoniale ai seguenti recapiti:

Arch. Elisabetta Ulivi, tel. 0586/820916, e-mail eulivi@comune.livorno.it;

Arch. Moira Turinelli, tel. 0586/820982, e-mail mturinelli@comune.livorno.it

Per informazioni e chiarimenti: ufficio Amministrazione patrimonio: patrimonio@comune.livorno.it

