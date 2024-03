Home

1 Marzo 2024

Torta al cioccolato e peperoncino con scorza di lime, un’esplosione di sapori

Un vero capolavoro visivo e gustativo

La torta si presenta con una superficie liscia e lucida, grazie alla glassa di cioccolato fondente che la ricopre. Il colore è un marrone intenso che promette la ricchezza del cioccolato al suo interno. Sulla sommità, sottili fili di scorza di lime creano un contrasto vivace con il cioccolato scuro, aggiungendo un tocco di colore brillante. Piccoli peperoncini rossi, tagliati finemente, sono sparsi con cura sopra la torta, suggerendo il calore che si nasconde nel dolce. Al taglio, la torta rivela una consistenza umida e densa, con una mollica che si scioglie in bocca. I pezzetti di peperoncino all’interno offrono una sorpresa croccante, mentre la scorza di lime aggiunge una freschezza inaspettata.

Servita su un piatto da dessert elegante, la torta è accompagnata da una quenelle di gelato alla vaniglia che si fonde lentamente, bilanciando il calore del peperoncino con la sua dolcezza cremosa.

Questa torta non è solo un piacere per il palato, ma anche per gli occhi, promette un’esperienza che stimola tutti i sensi

La Torta al Cioccolato e Peperoncino con Scorza di Lime è una creazione culinaria che unisce la dolcezza intensa del cioccolato fondente al 70% con il pizzico piccante del peperoncino e l’aroma fresco e agrumato del lime. Questa combinazione di sapori crea un’esperienza sensoriale unica e memorabile.

Ingredienti:

200g di cioccolato fondente al 70%

150g di burro non salato

150g di zucchero semolato

3 uova grandi

100g di farina

1 cucchiaino di peperoncino in polvere

La scorza grattugiata di 1 lime

Procedimento:

Preriscaldate il forno a 180°C.

Sciogliete il cioccolato e il burro a bagnomaria, mescolando fino ad ottenere un composto omogeneo.

In una ciotola, sbattete le uova con lo zucchero fino a che non diventano chiare e spumose.

Incorporate delicatamente il cioccolato fuso al composto di uova.

Aggiungete la farina setacciata e il peperoncino, mescolando fino ad ottenere un impasto liscio.

Versate l’impasto in una teglia imburrata e infarinata.

Cospargete la superficie con la scorza di lime grattugiata.

Infornate per circa 20-25 minuti o fino a che uno stecchino inserito al centro esca pulito.

Lasciate raffreddare prima di servire.

Consigli:

Per un tocco in più, servite la torta con una spolverata di zucchero a velo e una guarnizione di fettine di lime.

Se desiderate un sapore più intenso di peperoncino, potete aggiungere un peperoncino fresco tritato finemente all’impasto.

Questa torta è perfetta per chi cerca un dessert che esca dagli schemi tradizionali, offrendo un equilibrio tra dolcezza, piccantezza e freschezza. Buon appetito!

