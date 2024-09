Home

Tortona è superiore, ma la Libertas non sfigura. 69-82 nel giorno dell’arrivo di Quinton Hooker

1 Settembre 2024

Livorno 1 settembre 2024 – Tortona è superiore, ma la Libertas non sfigura. 69-82 nel giorno dell’arrivo di Quinton Hooker

Cascata di emozioni per il popolo libertassino nell’ultimo giorno del mese di agosto. Nel tardo pomeriggio in tanti si sono dati appuntamento all’aeroporto ‘Galilei’ di Pisa per salutare il playmaker Quinton Hooker, al suo arrivo dagli States.

Il Presidente Roberto Consigli ha subito consegnato al giocatore la maglia numero 21 che l’Americano indosserà in campionato. Poi tutti al PalaMacchia dove il giocatore ha fatto la conoscenza dei nuovi compagni e dello staff tecnico, prima di sedersi in panchina da dove ha assistito all’amichevole con i Piemontesi.

La partita è stata preceduta dall’affettuoso abbraccio dei tifosi a Walter De Raffaele a cui la società amaranto ha donato una targa ricordo che gli è stata consegnata da Rossella Bucci, vedova dell’indimenticabile Alberto. Poi la partita che ha visto Tortona scappare via subito in un primo quarto da 5 triple e 31 punti: troppo per una Libertas abituata a difendere con le unghie e con i denti.

Il vantaggio degli ospiti si è progressivamente dilatato fino al + 16 (28-44 al 15’), ma gli Amaranto – privi di Filloy (in panchina per il mal di schiena) hanno avuto il merito di restare sempre con la testa dentro la partita sospinti dalla solidità di Italiano e dal talento di Adrian Banks, che seppur con pochi allenamenti nelle gambe ha lasciato intendere che sarà il leader tecnico del gruppo. Per lui 17 punti e un atteggiamento mai domo. Sono stato due triple dell’uomo di Memphis ed avviare le pratiche per la rimonta degli amaranto che si sono spinti fino a -6 (57-63) nel cuore dell’ultima frazione prima che un break di 0-12 consegnasse ad un’ottima Bertran Tortona il meritato successo.

A fine gara Andreazza era soddisfatto: “Siamo sempre stati lì, sul pezzo. Questo temperamento è nel dna di questa squadra. Dopo la prestigiosa esperienza con due squadre di categoria superiore come Pistoia e Tortona adesso – tranne Piombino – ci confronteremo con avverarsi di categoria (Piacenza, Torino, Fortitudo Bologna, Rieti) e allora i test saranno maggiormente indicativi”.

Libertas Livorno – Bertram Derthona 69-82 (21-31, 35-50, 50-61)

Tortona è superiore, ma la Libertas non sfigura

Tabellino:

Livorno: Buca 2, Banks 17, Bargnesi 9, Fratto 8, Fantoni, Tozzi 11, Filloy ne, Deri, Allinei 8, Baroni, Paoletti 2, Italiano 9, Spinelli, Soviero 3. All. Andreazza.

Bertram: Zerini ne, Vital 13, Kuhse 12, Gorham 4, Candi 3, Denegri, Strautins 15, Baldasso 10, Kamagate 5, Biligha 9, Severini 4, Weems 7. All. De Raffaele.

Arbitri: Ursi di Livorno, Costa di Livorno, Marzulli di Pisa