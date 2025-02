Politica

21 Febbraio 2025

Livorno 21 febbraio 2025 Toscana 2025: FI punta su Bergamini e Stella

Forza Italia, Coordinamento Provinciale di Livorno: Soddisfazione e Sostegno per le Candidature a Governatore

“Come Coordinamento Provinciale di Livorno, esprimiamo piena soddisfazione e sostegno per le candidature a Governatore della Regione Toscana annunciate oggi da Forza Italia, con l’On. Deborah Bergamini, Vice Segretario Nazionale, e il Consigliere Regionale Marco Stella, Segretario Regionale del partito.

Questa indicazione, condivisa dal Segretario Nazionale Antonio Tajani e dalla Segreteria Regionale di Forza Italia, arriva dopo un lungo periodo di ascolto e crescita del nostro movimento politico, che negli ultimi mesi ha visto un aumento significativo di consensi e di tesseramenti. Un percorso che culminerà entro il mese in corso con il completamento dei Congressi Comunali in tutta la Toscana, eleggendo i nuovi Segretari Comunali.

Ringraziamo l’On. Bergamini, che nonostante i suoi numerosi impegni nazionali e internazionali all’interno del Partito Popolare Europeo, ha sempre garantito una presenza costante sul territorio, e il Segretario Regionale Marco Stella, per il suo prezioso lavoro sia in Consiglio Regionale che all’interno del partito.

Ribadiamo con fermezza che per noi la coalizione di Centrodestra è un elemento imprescindibile per affrontare al meglio le prossime elezioni. Il Presidente Berlusconi l’ha ideata e voluta, ed è parte integrante del DNA di Forza Italia. La dialettica interna alla coalizione e le diverse proposte di candidatura rappresentano un segnale di vitalità e saranno determinanti per la costruzione di un programma elettorale solido e condiviso.

Siamo consapevoli che in Italia andranno al voto sei Regioni e che le candidature dovranno essere valutate dal Tavolo Nazionale, con l’obiettivo di individuare al più presto un candidato unitario.

Forza Italia continuerà nei prossimi mesi la sua campagna elettorale portando avanti le proprie battaglie e i propri valori, a partire dal contrasto all’aumento dell’aliquota IRPEF, dall’opposizione al pagamento della FI-PI-LI e dalla riforma della sanità, con l’azzeramento delle liste d’attesa e la riorganizzazione del sistema sanitario regionale basato sulle tre ASL. Inoltre, sarà fondamentale ridurre il divario tra la Toscana centrale e la costa, un territorio che da sempre subisce penalizzazioni in termini di sviluppo infrastrutturale ed economico. Serve un cambio di passo per garantire pari opportunità di crescita a tutta la regione, eliminando gli squilibri che hanno frenato per troppo tempo il potenziale della nostra costa.