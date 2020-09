Home

9 Settembre 2020

Toscana a Sinistra con Paolo Ferrero, presenta a Rosignano il candidato Francesco Renda

Rosignano (Livorno) 9 settembre 2020 – Domani,

Giovedì 10 setttembre, alle 17:00, presso il circolo PRC “Teresa Noce” di Rosignano Solvay (p.zza della Repubblica, 5); il vicepresidente della Sinistra Europea, Paolo Ferrero, presenterà il candidato di Toscana a Sinistra Francesco Renda.

Francesco Renda, 38 anni, livornese, laureato in relazioni internazionali, attivista LGBTQI*. Dal 2015 Francesco è segretario della federazione livornese di Rifondazione Comunista.

Si parlerà anche del programma di Toscana a Sinistra, una esperienza originale che ha unito e sta unendo forze politiche tra cui il PRC; associazioni e comitati che si impegnano per costruire una Toscana diversa e di tutti; legata alla sua storia antifascista, attenta alla tutela del lavoro e alle necessità di sviluppo economico sostenibile, alla difesa del suo patrimonio naturale e artistico, vicina ai bisogni e ai sogni di donne e uomini, di giovani e anziani. Una esperienza impegnata a costruire un futuro diverso per chi oggi è più piccolo e più vulnerabile anche in territori come la provincia livornese, troppo penalizzata dalle attuali politiche regionali con lo smantellamento dei servizi sanitari locali, e in diverse aree a rischio spopolamento per il taglio o la mancanza di servizi pubblici essenziali!

