Politica 15 Settembre 2025

Toscana al voto, tutti i candidati in corsa nel seggio di Livorno

Toscana al voto, ecco l’elenco dei candidati in corsa nel seggio di Livorno a sostegno dei tre candidati presidente: Eugenio Giani, Alessandro Tomasi e Antonella Bundu

I candidati delle liste del collegio Livornese a sostegno di Eugenio Giani

 

Lista Eugenio Giani Presidente casa riformista
Baronti Sonia, Costantino Antonio Giuseppe, Panza Antonella, Rossi Simone, Gesess Silvia, Miceli Francesco, Gianchecchi Eva, Filiberto Riccardo.

Partito Democratico
Franchi Alessandro, Cecchini Elisa, De Rosas Simone, Grieco Cristina, Iacoponi Michele, Bonciani Barbara, Lischi Giulio, Capuano Valentina.

Alleanza Verdi Sinistra
Diletta Fallani, Marco Guercio, Damiana Barbato, Domenico di Pietro detto Mimmo, Susanna Chelotti, Umberto Mazzantini, Lucilla Botti, Emiliano Geppetti

Movimento Cinque Stelle
Fabbiani Francesca, Zucconi Fabrizio, Pantaleone Loredana, De Michieli, Cucinotta Antonina

 

I candidati delle liste del collegio Livornese a sostegno di  Alessandro Tomasi

 

E’ ora! Lista civica per Tomasi

Francesco Biagini, Catia Mottola, Maria Gentile, Renato Luparini, Gabriele Papini, Cristina Piccinelli, Carlo Quaglierini, Paola Senesi

Forza Italia 

Chiara Tenerini, Alessandro Guarducci, Debora Bertocci, Luca Ardenghi, Barbara Cuchel, Simone Meloni, Anna Maria Dicosta, Claudio Menicagli

Fratelli d’Italia

Giacomo Lensi, Marcella Amadio, Marco Landi, Rossana Bacci, Alessandro Perini, Ombretta Bartoli, Enzo Calderone, Annalisa Schender

Lega Salvini

Carlo Ghiozzi, Valeria Gamberini, Roberto Biasci, Tarita Tani, Andrea Forti, Laura Petreccia, Federico Pazzaglia, Francesca Bianchi

Noi Moderati

Angelica Macelloni, Matteo Macchioni, Michelle Odelin, Massimo Rossi

I candidati delle liste del collegio Livornese a sostegno di Antonella Bundu

 

Toscana Rossa (Rifondazione, Potere al Popolo, Possibile)

Lupi Benedetto, Benedetti Arianna, Rossi Paolo, Lombardi Denise, Niccolai Leonardo, Ficcanterri Catiuscia, Mainardi Dario, Mangiantini Letizia.

