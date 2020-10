Home

16 Ottobre 2020

Toscana Food Don Bosco, a Lucca continua la marcia di avvicinamento al campionato

Livorno 16 ottobre 2020

Amichevole di lusso, venerdì sera, per la Toscana Food Pallacanestro Don Bosco; i ragazzi di Marco Aprea continuano la marcia di avvicinamento al prossimo campionato di Serie C Gold, al via il prossimo 24 ottobre; data nella quale i rossoblu anticiperanno l’impegno della prima giornata, sul parquet dell’Olimpia Legnaia.

Questa sera infatti capitan Niccolai e compagni sarenno di scena a Lucca, ospiti di una compagine tra le più accreditate del girone.

Basti pensare che gli uomini da questo campionato affidati ad Alberto Tonfoni, nella passata stagione, prima del “lockdown, stazionavano in un tranquillo classifica in Serie B, campionato dal quale si sono poi “autoretrocessi”.

Un impegno non semplice per i rossoblu, ma utilissimo per continuare il percorso di avvicinamento alla prima di campionato.

Coach Marco Aprea presenta così i 40′ del “PalaTagliate”:

“L’amichevole di Lucca è molto importante, in quanto rappresenta l’ultimo incontro prima dell’inizio della “regular season”, in programma tra pochi giorni.

Dovremmo essere più rodati rispetto all’uscita precedente, con la Libertas 1947, in quanto ci conosciamo meglio ed abbiamo più settimane di lavoro, sia dal punto di vista tecnico-tattico, che dal punto di vista fisico e del ritmo.

Credo, perciò, che saranno 40′ con ritmi ed intensità più elevati di quanto visto nello “scrimmage” precedente. Penso positivo, sarà un test importante anche per me, nel quale valuterò gli equilibri da tenere durante il campionato; un torneo che, ribadisco, si preannuncia molto difficile, anche considerando l’inizio che il calendario ci ha riservato, con una serie di gare contro compagini davvero molto attrezzate.”