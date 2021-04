Home

Toscana in zona gialla? Giani: “probabilmente da lunedì ci sarà”

22 Aprile 2021

Livorno 23 aprile 2021

Il calo complessivo dei contagi nella settimana (ma non gli ultimi due giorni) e l’indice Rt incoraggiano il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani a sperare in una Toscana ‘zona gialla’ Covid da lunedì prossimo.

Giani ha riferito: “l’Rt oggi risulta essere di 0,82-0,86, rispetto alla soglia 1 della zona arancione” e “siamo abbondantemente sotto i 200 casi su 100mila abitanti.

E’ un fatto progressivo da 15 giorni a questa parte, da quando eravamo ancora in zona rossa” per cui “i due principali indicatori ci vedono in Toscana in netto calo”, e dunque “la zona gialla probabilmente da lunedì ci sarà”.

Condizione che potrebbe maggiori libertà di movimento e minori restrizioni. Anche Dario Nardella lo spera.

