4 Aprile 2021

Toscana in zona rossa per altri 15 giorni

Livorno 4 aprile 2021

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 2 aprile 2021, ha firmato la nuova Ordinanze che entreranno in vigore a partire da martedì 6 aprile prossimo.

L’Ordinanza conferma per ulteriori quindici giorni la permanenza in zona rossa per le Regioni:

Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia,Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d’Aosta.

La Toscana rimarrà in zona rossa fino al giorno 20 aprile compreso

